Список бажань: чому записані мрії швидше здійснюються

Психологи рекомендують записувати всі свої мрії, тоді вони обов’язково стануть реальними, і ось чому.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, чому записування бажань на папері допомагає швидше їм реалізуватися.

Про це розповів американський автор книг із психології та саморозвитку Роберт Грін. Автор наголошує, що записування має безліч переваг, адже покращує пам’ять, фокусує увагу, фіксує намір і допомагає управляти емоціями.

Грін зауважує, що люди в умовах постійного стресу та неймовірного навантаження часто забувають про свої бажання та цілі. За статистикою, 80 відсотків людей взагалі не замислюються про свої справжні бажання. 16 відсотків, якщо і мріють, то не записують нічого, 3 відсотки згодом забувають про свої мрії, і лише 1 відсоток людей регулярно фіксує свої бажання на папері. І в тих, хто їх записує, вони здійснюються досить швидко та просто. Записані мрії мають більше шансів з абстрактних ідей перетворитися на реальні цілі, з подальшим плануванням щодо їхньої реалізації.

Коли людина створює уявний образ мрії, то активізує його у своїй свідомості. За допомогою прописування фіксується чіткий намір щодо втілення бажання в життя, і підсвідомість шукає всі можливі способи, щоб реалізувати його. Тому не варто лінуватися, треба обов’язково прописувати все, про що ви думаєте чи мрієте, тоді ваші бажання обов’язково збудуться.

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