Спочатку чи наприкінці приготування: коли треба солити холодець, щоб він мав ідеальний смак

Навіть досвідчені кухарі не завжди можуть дати правильну відповідь на це запитання.

Розповідаємо, посилаючись на матеріал Ukr.Media, коли треба солити холодець – спочатку чи наприкінці приготування.

Коли треба солити холодець, щоб він був надзвичайно смачним

Зазвичай холодець варять шість-вісім годин, тому досвідчені господині не додають сіль одразу, адже під час тривалого приготування вода випаровується, навіть якщо страва вариться на дуже повільному вогні. Тож якщо посолити бульйон одразу, наприкінці приготування він може бути пересоленим.

А якщо додати до бульйона воду, щоб покращити його смак, то холодець не застигне.

Втім, страву не рекомендовано солити й наприкінці приготування, бо м’ясо не встигне просолитися, тоді холодець вийде недосоленим і несмачним. Тому рекомендовано солити бульйон за півтори години до готовності. Цього часу вистачить для того, щоб м’ясо добре просолилося, а випаровування води не вплинуло на смак бульйону.

Скільки ж треба додавати солі в холодець, щоб смак був збалансованим? Професійні кухарі рекомендують додавати півтори чайної ложки солі на кожні 2 літри бульйону та кілограм м’яса. Сіль треба використовувати крупну, щоб не пересолити бульйон і м’ясо.

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