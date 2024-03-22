Справжні керівники: які знаки зодіаку найчастіше опиняються біля керма фірми

Кожен мріє побачити себе на місці керівника. Але для того, щоб керувати фірмою потрібно мати певні якості. Астрологи розповіли, які знаки зодіаку частіше стають керівниками.

Овен

Овни часто займають керівні посади, адже прагнуть до цього все своє життя. Та й керівники з них виходять гарні. Вони мають у собі працездатність та азарт, їх не лякають різні обставини. Овни з інтересом будуть виконувати нові для себе завдання і радіти своїм перемогам. При цьому з підлеглими цей знак зодіаку може поводитися брутально, показуючи те, що він головний.

Телець

Якщо Телець стає керівником, він займає місце друга та консерватора. Такі люди не роблять поспішних рішень чи необдуманих стратегій. В роботі для них важливі ретельно опрацьований план та послідовність його виконання. Тельці рідко ставлять перед собою завдання стати керівником, але це в них виходить саме собою. Адже цей знак зодіаку вміє досягати високих результатів.

Близнюки

Цей знак зодіаку досить часто стає керівником, адже він відрізняється відповідальністю та уважністю до деталей. Вони всю роботу завжди виконують вчасно. Керівники-Близнюки не вимогливі до своїх підлеглих, не обтяжують їх штрафами, але люблять заохочувати хорошу роботу. А ще часто спілкуються з підлеглими, обговорюють цікаві теми. Тому у них в колективі панує дружня атмосфера, яка не заважає процесу.

Рак

Раки не люблять перебувати у центрі уваги, а тому посаду керівника займають дуже рідко. Їм більше до душі спокійний ритм, але при цьому вони завжди старанні і наполегливі у роботі, підходять до будь-якого завдання відповідально і бояться помилитися. Саме через ці якості Раки стають чудовими виконавцями. Якщо цей знак зодіаку все ж посяде керівну посаду, то буде по сто разів перевіряти дані, щоб не зробити помилку, а ще часто зриватися на підлеглих.

Лев

На думку астрологів, саме Лев є найкращим керівником. Він завжди впевнений в своїй робочій стратегії, до підлеглих ставиться справедливо, роздає щедрі бонуси за хорошу роботу і проявляє доброзичливість. Насамперед, такий керівник намагається бути для підлеглих товаришем, а не керівником. А тому постійно влаштовує пікніки або корпоративи. Найголовніше — його не ображати, адже розлючений Лев може стати дуже важким у спілкуванні.

Діви

Цей знак зодіаку дуже прискіпливо підходять до робочого процесу. Вони спочатку переглянуть всі фактори, а вже потім почнуть працювати. Діви добре розуміються на дрібних деталях, стають справжніми майстрами своєї справи, а тому нерідко займають крісло керівника. Їм не подобається словесна похвала. А тому, якщо хочете отримати прибавку до заробітної плати, краще не лестіть, а робіть свою справу добре.

Терези

Якщо у фірмі керівник Терези, тут буде панувати дружня і доброзичлива атмосфера, де всі один одного люблять. Терези відкриті до спілкування навіть на досить особисті теми. Але через це робота керівника може стати не надто приємною. Вони часто залучають до неї людину з колективу, яка виконуватиме її сама.

Скорпіон

Наполегливий та суворий керівник — це все про Скорпіона. Вони цілеспрямовані і можуть поринути у робочий процес з головою. Не варто планувати розвивати інтриги на роботі, такий керівник вас розкусить дуже швидко. А якщо спізнетесь, чесно в цьому признайтесь. Поважайте Скорпіона, будьте відповідальними і тоді вам точно світить підвищення.

Стрілець

Це чудові наставники, які люблять показувати, як потрібно працювати і натякати на помилки своїх підлеглих. При цьому Стрілець ніколи не підвищує голос, поводиться вкрай тактовно. Цей знак зодіаку любить комфорт і затишок, а тому з таким керівником завжди можна попити каву.

Козеріг

Цей знак зодіаку стає дуже наполегливим керівником, який йде до своєї мети, не оглядаючись на інших. Козерогів можна назвати відповідальними, вони можуть весь свій час присвячувати роботі. Вони націлені на результат і дуже рідко піддаються емоційним всплескам. Навіть найцікавіша розмова не може відволікти Козерога від роботи. І вони очікують цього від підлеглих.

Водолій

Ці керівники завжди сповнені ідей та з легкістю знаходять спільну мову з колегами. Вони можуть підтримати ініціативу підлеглих, готові до ризикованих проєктів. Водолії доброзичливі та веселі у спілкуванні. Але до робочого процесу завжди ставляться з відповідальністю, ніколи не запізнюються.

Риби

Риби намагаються створити на роботі дружню атмосферу, як тільки стають керівниками. Їм дуже приємно, коли підлеглі приходять на роботу, як до себе додому. Риби також творчі натури, а тому часто виявляють неординарні ідеї, можуть довго йти до результату. Таким керівникам завжди потрібна "права рука", яка допоможе у веденні справ.

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