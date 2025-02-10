Справжніх і надійних друзів можна знайти лише так: порада великого мудреця

Перський мудрець, математик і поет Омар Хаям у своїх чотиривіршах часто торкався теми стосунків між людьми.

В одному з рубаї великий філософ і поет висвітлює поняття заздрості, принижень і підтримки ближніх, звертаючи увагу на те, що ми своїми вчинками формуємо долю.

"Не заздри – відчуєш гніт над собою,

А принизиш кого – він навіки полонений тобою.

Поки можеш, підтримуй ближніх у негараздах,

Той, кому ти допоміг, буде поруч з тобою".

Омар Хаям закликає позбуватися заздрості, розуміючи, що вона отруює існування як того, до кого вона спрямована, так і самого заздрісника. Замість того, щоб насолоджуватися кожною миттю буття, заздрісна людина відчуває постійне незадоволення своїм життям і почувається нещасною.

Великий мудрець переконує, що приниження не приносить нічого доброго. Образивши іншого, ми назавжди перетворюємо його на ворога, він ніколи не стане нашим другом.

Наскрізна тема цього чотиривірша – це заклик робити добро й допомагати іншим. Омар Хаям радить простягнути руку допомоги тим, хто потрапив у скрутне становище, якщо у нас є така можливість. Щире бажання підтримати й допомогти справді створює міцні зв'язки з іншими людьми. Ті, кому ми допомагали у скрутну хвилину, ніколи цього не забудуть і стануть для нас найліпшими друзями. Лише так можна побудувати міцні й глибокі дружні стосунки.

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