Справжній несмак: 99% жінок носять ці три речі неправильно — припиніть знущатися з себе

Мода змінюється щосезону. Тому дівчата, які бажають завжди мати стильний вигляд, постійно змінюють свій гардероб. Але, виявляється, мало придбати трендову річ. Потрібно ще й знати, як її правильно носити.

Існують базові предмети гардеробу, які можна знайти в шафі будь-якої жінки. Їх навчилися правильно носити вже майже всі, поєднуючи з іншими речами та створюючи приємні образи. А ось з трендовими моделями часто трапляються конфузи. Про які помилки слід пам'ятати, щоб їх не припуститися?

Як правильно носити модну спідницю-максі

На вулиці далеко не літо, тому модниці почали носити замість міні спідниць більш утеплені максі моделі. Цього зимового сезону 2023-2024 ультрамодним рішенням стануть спідниці до підлоги з натуральної шкіри або деніму.

Здавалося б, що таку річ можна знайти в гардеробі кожної сучасної жінки. Адже максі-спідниця допомагає витягнути силует і візуально його звузити. Однак, щоб така магія дійсно сталася, потрібно запам'ятати важливий нюанс.

Стилісти стверджують, що дуже важливо звернути увагу, що максі-спідниця зі щільного матеріалу повинна доходити до середини гомілки. Тільки в такому разі вона матиме стильний вигляд. Ідеальний варіант — з невеликим розрізом.

Застарілі фасони нижньої білизни: що не варто носити

Фасони нижньої білизни, які застаріли взимку 2023-2024 / Фото: Pexels

Сьогодні існує така широка різноманітність нижньої білизни, що серед неї дуже важко підібрати саме ту, яка ідеальну впишеться в образ. Тому модні експерти нерідко радять купувати відразу кілька моделей трусиків на всі випадки життя. Хоча кожна жінка обирає нижню білизну під свій смак, спираючись на відчуття комфорту, існують певні варіанти, які взимку 2023-2024 носити соромно.

Йдеться про трусики зі стразами. Хоча мода нульових дійсно повертається, але не всі її елементи сьогодні стають популярними. Тим більше, що така нижня білизна погано поєднується із сукенками, які обтягують силует. Також варто позбутися будь-яких Т-стрингів. Вони візуально роблять сідниці квадратними, а ще постійно вигулькують з-під пояса джинсів.

Який пуховик носити взимку 2023-2024, щоб не мати вигляд простачки

З цим, як кажуть стилісти, часто повна біда. Здається, що жінкам останнім часом лінь оновлювати гардероб, навіть, якщо вони купують нові пуховики щороку.

Головний антитренд зими 2023-2024 — приталений пуховик. Такий фасон вже давно вийшов з моди і вказує на простачку. Особливо, якщо обирати приталений пуховик світлого кольору. Ще й в жодному разі стилісти не радять доповнювати його замшевими черевичками і теплими колготками.

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