Справжній must-have цієї осені: коричневі кросівки — як їх носити та з чим поєднувати
2025 рік проходить під знаком коричневого. Відтінок Mocha Mousse, обраний Pantone кольором року, швидко перетворився на головний тренд у моді. Осінь стане кульмінацією цієї тенденції — саме коричневий замінить інші відтінки у фаворитах дизайнерів та модників.
Як пише Vogue, теплі відтінки — шоколадний, ірисковий та бісквітний — давно увійшли в моду, проте саме у взутті вони проявилися найяскравіше. Коричневі кросівки стали витонченою альтернативою класичному чорному: від елегантних балеток і високих чобіт до спортивних пар, які перетворилися на головний аксесуар сезону.
Як білі кросівки поступилися місцем коричневим
2025 рік остаточно позбавив білі кросівки статусу must-have. Їхню роль перехопили коричневі моделі — насамперед бігові силуети з м’якої замші, що відсилають до ностальгійної естетики 1970-х. У тренді — карамельні Nike Cortez і ретро-моделі Puma Speedcat, які влітку стали справжнім хітом. Та витоки цієї тенденції сягають ще колекції весна-літо 2024, коли Міучча Прада представила культові New Balance 530 у коричневій замші під брендом Miu Miu. Ця пара миттєво задала тон для всієї індустрії, ставши відправною точкою нового тренду.
Люксові будинки та зірки підтримали хвилю
Коричневі кросівки швидко вийшли за межі спортивної моди. Вони з’явилися у колекціях Dries Van Noten, які вже називають головними кросівками року. Їх обрав навіть Гаррі Стайлз, відмовившись від класичних adidas Samba на користь більш мінімалістичної та елегантної моделі.
Puma Speedcat: повернення легенди
Одним із ключових моментів популяризації тренду став перевипуск архівних Puma Speedcat — взуття, створеного для пілотів Формули-1 у 1980-х. Тепер ця модель знову на піку, причому саме карамельний варіант із кремовими деталями став головним вибором сезону.
Зірковий стритстайл і масмаркет
Коричневі кросівки носять не лише дизайнери та музиканти, а й голлівудські зірки. Дакота Джонсон віддає перевагу темно-коричневим Nike Cortez, а Белла Гадід ще торік зміцнила позиції Adidas SL 72, продемонструвавши їх у парі з розкльошеними брюками. Тренд підхопив і масмаркет: наприклад, замшеві camel-кросівки від Marks & Spencer розпродалися за лічені дні.