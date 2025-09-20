Коричневі кросівки: тренд осені 2025 / © unsplash.com

Як пише Vogue, теплі відтінки — шоколадний, ірисковий та бісквітний — давно увійшли в моду, проте саме у взутті вони проявилися найяскравіше. Коричневі кросівки стали витонченою альтернативою класичному чорному: від елегантних балеток і високих чобіт до спортивних пар, які перетворилися на головний аксесуар сезону.

Як білі кросівки поступилися місцем коричневим

2025 рік остаточно позбавив білі кросівки статусу must-have. Їхню роль перехопили коричневі моделі — насамперед бігові силуети з м’якої замші, що відсилають до ностальгійної естетики 1970-х. У тренді — карамельні Nike Cortez і ретро-моделі Puma Speedcat, які влітку стали справжнім хітом. Та витоки цієї тенденції сягають ще колекції весна-літо 2024, коли Міучча Прада представила культові New Balance 530 у коричневій замші під брендом Miu Miu. Ця пара миттєво задала тон для всієї індустрії, ставши відправною точкою нового тренду.

Люксові будинки та зірки підтримали хвилю

Коричневі кросівки на піку популярності / © Vogue

Коричневі кросівки швидко вийшли за межі спортивної моди. Вони з’явилися у колекціях Dries Van Noten, які вже називають головними кросівками року. Їх обрав навіть Гаррі Стайлз, відмовившись від класичних adidas Samba на користь більш мінімалістичної та елегантної моделі.

Puma Speedcat: повернення легенди

Коричневі кросівки — тренд осені 2025 / © Vogue

Одним із ключових моментів популяризації тренду став перевипуск архівних Puma Speedcat — взуття, створеного для пілотів Формули-1 у 1980-х. Тепер ця модель знову на піку, причому саме карамельний варіант із кремовими деталями став головним вибором сезону.

Зірковий стритстайл і масмаркет

Коричневі кросівки восени 2025 — це новий тренд / © Vogue

Коричневі кросівки носять не лише дизайнери та музиканти, а й голлівудські зірки. Дакота Джонсон віддає перевагу темно-коричневим Nike Cortez, а Белла Гадід ще торік зміцнила позиції Adidas SL 72, продемонструвавши їх у парі з розкльошеними брюками. Тренд підхопив і масмаркет: наприклад, замшеві camel-кросівки від Marks & Spencer розпродалися за лічені дні.