Справжнє чи підроблення: все секрети вершкового масла можна знайти на пакованні

Як визначити якісне вершкове масло

Реклама

У натуральному маслі мають бути тільки тваринні жири та природні компоненти. Однак в Україні цей продукт часто підробляють: багато виробників економлять і продають дешеві аналоги. Тому важливо знати, як відрізнити справжнє масло від підробки.

Експерти радять звертати увагу на склад.

Перший сигнал про підроблення — напис «молоковмісний продукт». Натуральне масло роблять лише з вершків, максимум — з сіллю. Якщо на етикетці з’являється це словосполучення, значить тваринні жири змішано з рослинними. Таке масло не пахне молоком і тане тільки у гарячій воді. Малюнок корови чи напис «Екстра» не роблять його натуральним.

Реклама

Другий сигнал — «гідрогенізовані жири». За цим терміном часто ховається пальмова олія, спеціально зроблена твердою. Якщо бачите згадки про рослинні, пальмові або гідрогенізовані олії — краще залишити продукт на полиці.

Натуральне масло має короткий і зрозумілий склад: лише «вершки» (і сіль, якщо це солоне). Усе інше — ознака економії виробника на якості. Обирайте свідомо — від цього залежить ваш добробут і здоров’я.