Справжнє життя Мойсея може нарешті бути розкрито: вчені знайшли прототипа біблійного пророка

Мойсей / © Pixabay

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Мойсей є однією з найвідоміших постатей Біблії, однак підтверджених єгипетських записів про нього досі не виявили. Нова доповідь Armstrong Institute of Biblical Archaeology висуває версію, що біблійним пророком міг бути Сененмут — представник знаті Давнього Єгипту, який зробив стрімку кар’єру при дворі цариці Хатшепсут.

Про це йдеться на dailymail.

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Прихильники цієї теорії вважають, що життя Сененмута має низку паралелей із біблійною історією Мойсея. Водночас прямих археологічних доказів того, що ці дві історичні постаті були однією людиною, немає.

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Ким був Сененмут

Сененмут походив не з царської родини. За єгипетськими джерелами, його батьками були Рамосе та Хатнофер, які не займали високих адміністративних чи релігійних посад.

Попри це, після приходу Хатшепсут до влади Сененмут швидко піднявся при царському дворі. Він був головним управителем, архітектором і одним із найближчих радників правительки. За життя він отримав майже 90 титулів.

Сененмут також був наставником доньки Хатшепсут Неферуре. На кількох статуях його зображено поруч із принцесою та навіть із нею в обіймах. Для давньоєгипетського мистецтва така близькість людини нецарського походження до представниці правлячої родини була незвичною.

Саме це прихильники теорії пов’язують із біблійною розповіддю про Мойсея. Згідно з Книгою Виходу, немовля Мойсея врятувала донька фараона, яка знайшла його в очереті Нілу та виховала як власного сина.

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Хатшепсут могла бути біблійною принцесою

Автор доповіді археолог Крістофер Імс припускає, що описана в Біблії історія могла відбуватися в період юності Хатшепсут.

Прихильники цієї версії звертають увагу на окремі написи, пов’язані з єгипетською правителькою. В одному з них зазначається, що її «дух був прихильний до чужоземних людей», а в іншому йдеться про «серце, сповнене любові».

На думку авторів теорії, це могло б пояснити, чому принцеса всупереч наказу фараона врятувала та прийняла до царського дому єврейську дитину.

Водночас такі припущення не підтверджують, що Хатшепсут була тією самою жінкою, яка згадується в біблійній історії.

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Що пов’язує Сененмута з Мойсеєм

Ще однією паралеллю прихильники теорії називають військову кар’єру Сененмута. Вважається, що він міг брати участь у походах до Куша — стародавнього царства на території сучасних Судану та частково Ефіопії.

Біблія безпосередньо не розповідає про військовий похід Мойсея до Ефіопії. Проте такі історії зустрічаються в пізніших єврейських текстах. Зокрема, про військові перемоги Мойсея в Ефіопії писав історик I століття Йосиф Флавій.

Є й інші збіги. Сененмут був пов’язаний із масштабним будівництвом за часів Хатшепсут, зокрема з її храмом у Дейр-ель-Бахарі. Прихильники теорії порівнюють його роль царського архітектора з описаною в Біблії участю Мойсея у створенні скинії.

Крім того, у відомих документах Сененмут не згадується як одружений або батько дітей. Це також намагаються зіставити з біблійною історією Мойсея, який, згідно з текстом Біблії, одружився вже після втечі з Єгипту.

Таємниче зникнення

Найбільше уваги прихильники теорії приділяють останньому періоду життя Сененмута.

Його остання надійно датована згадка припадає приблизно на 1486 рік до нашої ери — у хронології, яку використовують автори доповіді. Після цього він зникає з історичних записів.

Дві гробниці Сененмута — №71 та №353 — залишилися незавершеними. Його кварцитовий саркофаг також не був закінчений, а згодом його знайшли розбитим на фрагменти. Місце поховання самого Сененмута досі не встановлене.

Деякі його зображення та написи були навмисно пошкоджені. Єгиптолог Алан Шульман писав, що Сененмут, судячи з усього, став «жертвою чиєїсь невблаганної ненависті». Однак дослідники не встановили, хто саме пошкодив його пам’ятники та з якої причини.

Прихильники версії про Мойсея вважають, що така доля може нагадувати біблійну історію про втечу від гніву фараона.

Чому це поки лише теорія

Попри численні паралелі, ототожнення Сененмута з Мойсеєм залишається гіпотезою.

Жоден відомий напис не пов’язує Сененмута з Мойсеєм і не називає його євреєм. Теорія ґрунтується переважно на збігах між біографіями двох постатей, а також на спірній хронології біблійного Виходу.

Ім’я Мойсея також не було знайдено в єгипетських документах. Прихильники теорії пояснюють це можливістю використання різних імен і титулів у єгипетському дворі. Вони припускають, що Сененмут міг бути придворним ім’ям, тоді як ім’я Мойсей збереглося в пам’яті ізраїльтян.

Єгипетський напис, який описує Сененмута як того, хто «вийшов із потопу» та отримав владу над Нілом, також намагаються пов’язати з біблійною історією про немовля Мойсея, знайденого в річці.

Однак жоден із цих фактів не є доказом того, що Сененмут і Мойсей — одна людина. Наразі йдеться лише про одну з історичних теорій щодо можливого реального прототипу біблійного пророка.

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