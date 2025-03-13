Залишилось шість дат для посіву помідорів на розсаду: паростки будуть міцними, а врожай рясним

У завзятих городників та садівників кожного місяця є важливі справи, але у квітні-березні починається дуже відповідальний та короткочасний період – висів насіння на розсаду. Щоб отримати дружні міцні сходи, потрібно це зробити вчасно та правильно, враховуючи рекомендації місячного календаря городника.

Про це пише "24 канал".

Коли сіяти томати на розсаду

Терміни висіву насіння томатів на розсаду залежать від багатьох факторів. По-перше, це сорт помідорів, він може бути раннім, середнім чи пізнім. Ранні сорти томатів швидше ростуть, крім того, їхні паростки можна висаджувати раніше, адже вони витримують низькі температури. Зазвичай, на пакуванні насіння вказані рекомендовані терміни висіву на розсаду.

Окрім того, важливо, де буде рости ваша розсада. Якщо ви плануєте розмістити горщики з майбутньою розсадою у теплому приміщенні, паростки проклюнуться раніше, і розсада буде готова до висаджування на постійне місце на 2-3 тижні раніше, ніж якщо ви посієте насіння у теплицю. І нарешті у відкритий ґрунт насіння можна висівати лише після того, як мине загроза заморозків.

А досвідчені городники також висівають насіння на розсаду з урахуванням фази Місяця, щоб отримати міцні паростки.

У березні вдалими датами для посіву розсади помідорів залишились 15, 16, 21 та 22 числа.

У квітні насіння томатів бажано висівати 4 та 5 числа.

Як вибрати насіння помідорів

Для того, щоб отримати добрий урожай томатів, перше завдання – вибрати якісне насіння. І тут краще довіритися не тільки перевіреним торговим маркам, а й купувати насіння у тих місцях, де воно зберігається у належних умовах.

Зверніть увагу, якщо насіння в процесі зберігання піддавалося впливу надмірної вологості та екстремальних температур, його схожість може суттєво знизитись. Тому фахівці радять купувати насіння у спеціалізованих магазинах, де є належні умови для зберігання.

Також під час купівля насіння зверніть увагу на цілісність пакування та термін придатності посівного матеріалу.

І наостанок, ви отримаєте кращі результати, якщо посієте насіння у якісний ґрунт. У магазинах для садівників та городників продаються готові ґрунтові суміші, збагачені усіма необхідними поживними речовинами для активного росту розсади.

Нагадаємо, фахівці рекомендують для вирощування сорт томатів "Costoluto fiorentino". Цей чудовий помідор родом із сонячної Тоскани в Італії є справжнім скарбом для кожного садівника, який шукає універсальний, смачний і гарний сорт для свого городу.

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