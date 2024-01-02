Сприятливі та красиві дати для вінчання 2024 року: запам'ятайте, якщо плануєте весілля

Повномасштабна війна, яка триває останні два роки, ставить перед закоханими непростий моральний вибір: чи варто святкувати шлюб? Безумовно, одруження під час війни — це природно. Тому, якщо ви не хочете чекати на більш тихий момент для узаконення стосунків, звертайте увагу на сприятливі та красиві дати для весілля.

Якщо ви вірите у несприятливий вплив високосного року, краще відкласти весілля на 2025 рік, адже 2024 буде високосним. Астрологи стверджують, що такі роки не підходять для планування і створення сім'ї, вважаючи, що шлюби, укладені в цей період, приречені на випробування зрадами, фінансовими проблемами, сварками і навіть швидким розлученням.

Коли можна вінчатися 2024 року за церковним календарем

В українській культурі важливим аспектом вибору сприятливого дня для весілля є узгодження цієї важливої події з церковним календарем. Тим більше, що вінчання у церкві не проводять під час великих релігійних свят. 2024 року закоханим доведеться звернути увагу ще й на перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар. Адже, згідно з ним, більшість важливих церковних свят змінили свої дати.

Якщо ви плануєте не лише реєстрацію шлюбу у РАЦСі, але й вінчання в храмі, варто перевірити перелік великих релігійних подій, щоб ваше весілля не збіглося з датою їх проведення:

6 січня — Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

2 лютого — Стрітення Господнє;

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці;

28 квітня — Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна Неділя);

5 травня — Великдень (Світле Христове Воскресіння);

9 травня — Вознесіння Господнє;

6 серпня — Преображення Господнє;

14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього;

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

25 грудня — Різдво Христове.

Коли можна вінчатися за церковним календарем 2024 року / Фото: Unsplash

Додатково варто звернути увагу і на періоди багатоденних постів, щоб ваше свято було ідеальним. Тут на українців 2024 року також чекають деякі зміни:

Великий піст: 18 березня – 4 травня;

Петрів (Апостольський): Піст цього року скасовано ПЦУ через зміщення дат свят та відсутність необхідних умов (термінів) для дотримання посту;

Успенський Піст: 1 серпня - 14 серпня;

Різдвяний піст: 15 листопада – 24 грудня 2024 року.

Якщо вибрана вами дата не випадає на зазначені дні і періоди, можете сміливо планувати вінчання, повідомляти родичам та друзям про майбутнє святкування.

Сприятливі місяці для весілля 2024 року

Вам важко визначитися з улюбленою порою року? Звичайно, кожна пора року має як свої плюси, так і мінуси.

Взимку може бути надто прохолодно, однак вона дарує найказковіший час і відрізняється унікальними ідеями для святкування. Навесні на вас чекає романтика на тлі природи, що розквітає, але в цей період дуже складно передбачити погодні умови. Літо втомлює надзвичайною спекою, проте можна еспериментувати зі святкуванням на природі. Восени все навколо стає суцільною фотозоною, проте погана погода може сильно зіпсувати святковий настрій.

Як би там не було, а 2024 року найсприятливішим місяцем для весілля та вінчання буде серпень. А якщо говорити точніше, то астрологи виділяють 8 серпня для того, щоб створити сім'ю, стати чоловіком і дружиною. Однак також цілий період від 5 до 18 серпня вважається досить сприятливим для вінчання.

Особливо вдалими стануть шлюби, які будуть укладені 2024 року в травні, липні, жовтні і листопаді.

Гарні дати для весілля 2024 року

Гарні дати для весілля 2024 / Фото: Unsplash

Укладання шлюбу — особливий день в житті. Саме тому закоханим хочеться, щоб він назавжди запам'ятався теплими спогадами, затишними моментами і яскравими емоціями. Для цього часто обирають красиву дату. Однак, варто звернути увагу, що в цьому переліку ми не врахували церковний календар. Тому, якщо ви збираєтесь вінчатися, варто переглянути і релігійні свята.

Найкрасивішими днями для розпису та весільних церемоній 2024 року є (всі вони випадають на п'ятницю або вихідні):

Січень: 14.01, 20.01, 21.01;

14.01, 20.01, 21.01; Лютий: 4.02, 24.02;

4.02, 24.02; Березень: 1.03, 3.03, 23.03, 24.03, 30.03;

1.03, 3.03, 23.03, 24.03, 30.03; Квітень: 13.04, 14.04;

13.04, 14.04; Травень: 4.05, 5.05, 25.05;

4.05, 5.05, 25.05; Червень: 1.06, 14.06;

1.06, 14.06; Липень: 14.07;

14.07; Серпень: 4.08, 24.08;

4.08, 24.08; Вересень: 1.09, 14.09;

1.09, 14.09; Жовтень: 4.10, 20.10;

4.10, 20.10; Листопад: 1.11, 24.11;

1.11, 24.11; Грудень: 1.12, 14.12, 20.12, 21.12.

Саме ці дати будуть дуже гарно виглядати з цифрою року — 2024. Якщо ж день тижня для вас особливого значення не має, можна також звернути увагу на 24.04.2024 (красиве поєднання) та особливу дату високосного року — 29.02.2024.

Місячний календар 2024 року і дати весіль

Часто закохані вибирають дату весілля за місячним календарем, враховуючи фази Місяця. Здавна люди намагалися робити доленосні рішення відповідно до цього аспекту. Отже, згідно з місячним календарем 2024 року сприятливими днями для весілля будуть:

5, 12, 13 січня;

11, 18, 23 лютого;

15, 19, 22 березня;

14, 21, 22 квітня;

10, 12, 13 травня;

8, 16, 21 червня;

7, 12, 14 липня;

9, 11, 18 серпня;

6, 8, 15 вересня;

4, 13, 14 жовтня;

3, 8, 15 листопада;

2, 6, 13 грудня.

Експерти вважають, що дата, обрана відповідно до місячного календаря, впливає на те, наскільки щасливо буде жити пара разом.

Як вибрати дату весілля 2024 року за нумерологією

Як вибрати дату весілля 2024 року за нумерологією / Фото: Unsplash

Нумерологія вивчає особливе значення впливу цифр на наше життя. Тому кожен може вирахувати вдалий рік, місяць і день укладання шлюбу з її допомогою. Насамперед, потрібно з'ясувати, чи 2024 рік взагалі вважається сприятливим для весілля за нумерологією.

Для цього потрібно скласти всі цифри: 2+0+2+4=8. Що ж ця цифра може пообіцяти нареченим?

Вісімка за нумерологією є символом матеріального добробуту, надійності. Варто зазначити, що для сім'ї ці два фактори мають дуже важливе значення. Тому для пар, які цінують фінансову стабільність, 2024 рік точно стане сприятливим. А ще вісімку вважають числом сили та енергії, яке обіціє успіх в будь-яких починаннях.

За нумерологією також можна обчислити і найкращий місяць для весілля. Для цього потрібно розрахувати число дня, коли ви народилися, і свого імені. Далі зробити те саме для своєї другої половинки. Тобто ви отримаєте відразу два вдалих варіанти.

Наприклад, ви народилися 15.05.1994: 1+5+0+5+1+9+9+4=34, 3+4=7 (це число вашого народження).

Якщо вас звати Марина, тоді число імені 6, тому що ім'я має шість літер.

Тепер потрібно підсумувати: 7+6=13, 1+3=4.

Отже, для вас найвдалішим місяцем буде квітень.

Також не забудьте визначити за допомогою нумерології вдалий день для проведення весілля. Для цього потрібно знайти суму чисел народження нареченої і нареченого. Припустімо, ви народилися 15.05.1994, а ваш обранець 7.10.1993: 1+5+0+5+1+9+9+4=34, 3+4=7; а 7+1+1+9+9+3=30=3+0=3.

Далі потрібно знайти спільне число: 7+3=10, 1+0=1.

З цього виходить, що вам потрібно вибрати дату, в якій присутня одиничка.

Весілля 2024 року: на що чекати різним знакам зодіаку

Овни — чекайте на справжній успіх на любовному фронті. Хоча люди, які народжуються під цим знаком, часто бувають емоційними, вони дуже цінують фінансове благополуччя. Тому 2024 рік для них стане дуже сприятливим для укладання шлюбу.

Тельці — готуйтеся до великих змін. Якщо ви самотні, то є великий шанс зустріти свою другу половинку, а закохані точно найближчим часом узаконять свої стосунки. Лише потрібно виявити рішучість.

Близнюки — на вас чекають легкі стосунки без зобов'язань. Не варто поспішати укладати шлюб — 2024 рік краще присвятити пошукам особливого партнера. Але потрібно бути дуже уважними, щоб не проґавити того єдиного.

Раки — вміють дбати про сімейні зв'язки. Тому 2024 рік стане саме тим часом, коли потрібно впустити в своє життя кохану людину. Якщо отримаєте пропозицію, обов'язково погоджуйтесь.

Леви — пощастить завести нові стосунки. Вони будуть дуже яскраво розвиватися, однак не потрібно забувати і про свого партнера. Щоб закоханість переросла у щось серйозне, більше уваги приділяйте другій половинці.

Діви — на вас чекають душевні стосінки. Існує великий шанс зустрічі людини, з якою буде цікаво та спокійно. Діліться з партнером своїми надіями, але не звалюйте на його плечі всі проблеми.

Терези — це буде рік випробувань у коханні. Якщо стосунки вже є, вони вимагатимуть змін та пошуку нових спільних інтересів. З новими партнерами стосунки будуть успішними, якщо ви зумієте піти на компроміси.

Скорпіони — на вас чекають чудові сюрпризи. Романтичні стосунки, в яких ви перебуваєте чи опинетесь, ймовірно приведуть до шлюбу. Тому ловіть удачу за хвіст.

Стрільці — несподівано зустрінуть свою другу половинку. Однак не варто зациклюватися на пошуках: все прийде саме. Буде багато романтики і весілля не за горами.

Козероги — 2024 рік приведе до логічного любовного фіналу. Якщо у стосунках ви щасливі — варто готуватися до весілля. Якщо зв'язок себе вичерпав — не треба далі зволікати.

Водолії — у любовних справах доведеться попрацювати. В особитому житті можливі великі зміни, однак просто довіртеся долі і не бійтесь приймати спонтанні рішення.

Риби — у коханні будуть почуватися, наче у воді. Варто розібратися з усіма непорозуміннями та активно працювати над стосунками разом зі своїм партнером. Навіть на самотніх риб чекає весілля: якщо ви зможете 2024 року помістити кохання на фундамент надійності.