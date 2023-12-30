Сприятливі та несприятливі дні за фазами Місяця: місячний календар на січень 2024 року

Астрологи розповіли, коли в січні 2024 року будуть сприятливі дні за місячним календарем.

Плануєте важливі справи на початку Нового року? Візьміть до уваги місячний календар на січень 2024, який підкаже, які дні будуть сприятливими для нових починань та які небезпечні періоди краще пропустити. Залежно від фази Місяця, події можуть набувати різного повороту.

На думку астрологів, Місяць має великий вплив на життя людини. Тому за допомогою місячного календаря на січень 2024 року ви зможете отримати вигоду і мінімізувати втрати.

Січень 2024 року: фази Місяця

Щербатий: 1-10 і 26-31 січня;

1-10 і 26-31 січня; Молодик: 11 січня;

11 січня; Зростальний: 12-24 січня;

12-24 січня; Повний Місяць: 25 січня.

Сприятливі і несприятливі дні за місячним календарем у січні 2024

Астрологи називають 2 та 9 січня 2024 найбільш вдалими на початку року. В ці дні планета допомагатиме посилювати харизму і вирішувати проблемні справи, сприятиме новим починанням.

Також вдалими днями в січні 2024 року будуть 3, 8, 12, 16, 17 і 18 січня, коли розташування супутника Землі буде сприятливо впливати на різні сфери життя людини: кар'єру, здоров'я, фінанси, кохання.

Фахівці вказують, що будь-які справи, що пов'язані з грошими, примноженням доходу краще перенести саме на 18 січня, а ось 9 січня, коли Місяць опиниться у знаку Стрільця, посилиться креативне мислення, що допоможе у створенні проривних ідей.

Найнебезпечнішими днями січня стануть 5, 14 і 26 число — тому на ці дні краще не призначати жодних важливих угод. Краще перенести всі ключові справи на інший період. Слід бути обережними також 1, 6, 11, 15, 19-25, 27, 31 січня.

Місячний календар на січень 2024 року: що можна і не можна робити за днями

Місячний календар на січень 2024 року: сприятливі і несприятливі дні / Фото: Pexels

1 січня — день чудово підходить для банківських операцій чи процедур з продажем нерухомого майна. Краще виконувати цього числа кропітку працю, що вимагає серйозного ставлення, вдумливості.

2 січня — будь-яка справа, за яку ви візьметесь сьогодні, буде процвітати та стане успішною. Тому варто подумати над запуском нового бізнесу, про відкриття підприємства. Цього дня сама планета показує вам, що потрібно рухатися вперед, а тому потрібно проводити свій час максимально продуктивно.

3 січня — присвятіть цей день відпочинку та перезавантаженню. Краще відкласти свої починання чи важливі справи. Вільний час присвятіть собі і плануванню майбутнього. Астрологи вважають, що це число для багатьох може стати днем посилення мудрості, тому цим варто скористатися.

4 січня — день, щоб адекватно оцінити підсумки своєї праці, детально проаналізувати життєву стратегію. Фізичний світ в цей період вступає у фазу перебудови, що була запущена ще 2023 року. Тому краще завершити справи, позбутися негативних емоцій та позбутися неприємних стосунків.

5 січня — день пройде під впливом загадкової Венери, а тому жінкам краще відпочивати, а не перевантажувати себе робочими обов'язками чи побутовими клопотами. Рекомендовано підготуватися до наступного тижня, побудувати плани на майбутнє.

6 січня — через останню фазу місяця людям краще проводити час пасивно, мляво, не перевантажуватися фізично та розумово, а зайнятися підбиттям підсумків. Уникайте з'ясування стосунків, сварок, тому що є великий шанс наговорити зайвого, про що можна потім пошкудувати.

7 січня — Місяць переходить у знак Скорпіона, що відзначиться поліпшенням розумової діяльності. Однак, як попереджають фахівці, можливі і конфлікти. Якщо вам не вдасться гармонізувати свій внутрішній простір, на вас будуть чекати небезпечні ситуації.

8 січня — Місяць увійде в знак Стрільця, а тому день буде успішним для більшості знаків Зодіаку, посилиться абстрактне мислення. Можете приступати до розв'язання різноманітних проблем, особливо тих, які пов'язані з правовою чи юридичною сферою, а ось від операцій з нерухомістю чи будівництвом краще відмовитися.

9 січня — цей день також буде успішним і пройде під впливом войовничого Марса. Тому Фортуна усміхнеться справжнім сміливцям, які мають вольовий характер. Рекомендується чергувати розумову працю та фізичне навантаження, щоб підтримувати кожен бік своєї особистості.

10 січня — на справи цього дня буде впливати Меркурій, а тому будь-яка інтелектуальна робота буде вдалою та принесе свої плоди. Можете виконувати ті справи, які ви відкладали раніше. День сприятливий для укладання договорів, спілкування з партнерами по бізнесу.

11 січня — в Молодик краще не взаємодіяти з представниками адміністрації чи органами влади. Також бажано відкласти будь-які справи, пов'язані з фінансами. Не варто здійснювати вартісні покупки, тому що можете опинитися у скрутній ситуації. Можна вирушити у приємну прогулянку, роздати старі борги чи завершити розпочаті справи.

12 січня — Місяць починає зростати, а отже для деяких знаків Зодіаку планета збільшить свій енергетичний запас. Існує великий шанс зустрічі цікавої людини, але жінкам краще не напружуватися, а провести день, присвятивши його догляду за собою.

13 січня — в цей період краще планувати принципово важливі зміни, наводити лад в оселі. Весь місячний цикл залежить від вашого ставлення до людей та світу, тому краще зберігати спокій та оптимізм. Можна зайнятися вдосконаленням навичок, вивчати щось нове. Надзвичайно плідними можуть стати справи у сфері нерухомості чи політичної діяльності.

14 січня — Місяць перебуває у знаку Риби, а це знижує розум, концентрацію та загалом веде до розслаблення організму. Тому час краще витратити на те, щоб відпочити, набратися сил. Не варто чекати на особливий успіх, але й ускладнень з фінансами не буде.

15 січня — готуйтесь до того, що вас можуть захлеснути дуже сильні емоції безнадійності відносно всього, що вас оточує. Астрологи наполягають, що цього числа важливо прислухатися до голосу інтуїції, довіряти йому. Тільки тоді ви зможете обійти всі перешкоди на своєму шляху.

16 січня — для активних і ділових людей Молодик не стане приємним періодом, адже існують великі шанси на створення конфліктних ситуацій на порожньому місці. Не давайте втягнути себе у суперечки. Відбуватиметься посилення інтуїції, яка допоможе зрозуміти, як здійснити давні мрії. Головне — прислухатися до неї.

Місячний календар на січень 2024 / Фото: pixabay.com

17 січня — краще перенести на інший день будь-які справи, які пов'язані з концентрацією та точністю, адже цього дня можлива підвищена імпульсивність. Будь-яка дрібниця може завдати шкоди. Варто остерігатися вогню і гострий предметів, адже високий шанс травмуватися.

18 січня — це день, коли більшість людей опиниться між відчуттям ліні та бажанням зробити щось важливе. Не варто боротися з позивами душі. Варто згадати, що затишок та комфорт такі ж важливі, як грошовий успіх, тому можете провести день з близькими людьми.

19 січня — вдалий день для укладання фінансових угод та створення нових договорів, адже сам Всесвіт буде допомагати вас поліпшити матеріальне становище. Жінкам астрологи рекомендують більше піклуватися про своє тіло і здоров'я, зайнятися наведенням краси, походами по магазинах.

20 січня — Місяць перебуватиме у знаку Тельця, що допоможе розширити фінансові джерела та буде сприяти прибутку. На висоті виявляться і розумові здібності, хоча лінь може протягом дня часом перемагати. Місяць, що зростає, допоможе вирішити спірні момети з іншими людьми, посилити зв'язок з рідними.

21 січня — якщо ви не любите кропітку і монотонну роботу, цей день для вас буде успішним. Цього дня не знадобиться мобілізація уваги, тож можете просто планувати справи на наступний тиждень. День доречний для того, щоб змінити щось у собі.

22 січня — для поїздок чи відпочинку цей день не найсприятливіший, а ось для швидкий та енергійних справ він підійде якнайкраще. Можливий потяг до інтелектуальної діяльності, а завдяки посиленню концентрації можлна буде завершити давній проєкт.

23 січня — ця дата ідеальна для отримання нових знань від інших людей, однак збирайте тільки ту інформацію, яка дійсно вам знадобиться в майбутньому. Не варто наповнювати свій розум непотрібними деталями.

24 січня — успішними виявляться справи, що пов'язані з розв'язанням юридичних питань, а ось до кредитування чи позик краще не наближатися. Астрологи рекомендують зайнятися медитаційною практикою та утриматися від використання гострих металевих предметів.

25 січня — варто бути обережними та уважними у спілкуванні, тому що цього дня рівень агресії може зростати. Повний місяць часто посилює емоційне збудження, а тому відбуваються сварки на рівному місці.

26 січня — краще накопичувати енергію, тоді вам вдасться піднятися над іншими. Цей день ідеально підходить для кардинальної зміни життя. Душа та тіло знаходять ідеальну гармонію, але сам день краще провести у спокої.

27 січня — Місяць перебуває у знаку Лева і через вогняну стихію можливе згуртування оточення для досягнення спільних результатів. Не рекомендується брати з собою банківську карту, можливі необдумані покупки на великі суми.

28 січня — дата пов'язана з підбиттям підсумків, завершенням розпочатих раніше проєктів. Можуть виникати бажання змін, відчуття, наче ви наближаєтесь до чогось нового. Також можливі перепади настрою, а тому час краще присвятити саморозвитку.

29 січня — рекомендується виконувати операції з плануванням, фінансами. Якщо бажаєте покращити своє фінансове становище, саме цей день підходить для цього якнайкраще.

30 січня — число, яке ідеально підійде для розширення можливостей, покращення своїх навичок. Всесвіт і інші люди можуть сипати привабливими обіцянками, але їх краще не розглядати всерйоз, адже шанс їхнього втілення в життя вкрай малий.

31 січня — Місяць буде перебувати у знаку Терези, що ідеально підходить для відпочинку, щоб підзарядитися енергією. Не плануйте на цей день жодних глобальних справ, а краще постарайтеся завершити ті, що вже почали.