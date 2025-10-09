Спробуйте — і не зможете зупинитись: як приготувати квашену капусту лише за три дні

Квашена капуста. / © Фото з відкритих джерел

Сезон квашеної капусти у самому розпалі. Ця страва не лише дуже смачна та смакує з будь-який гарніром — вона ще й дуже корисна. Адже у процесі бродіння капуста збагачується різними вітамінами, кальцієм, селеном, калієм, цинком, йодом та залізом.

ТСН.ua підготував рецепт квашеної капусти від кухаря Євгена Клопотенка.

Кулінар наголошує, що скуштувати квашену капусту за цим рецептом можна за добу. Повністю готова вона буде за три доби. Продукт тримайте закритим щільно кришкою у холодильнику.

Інгредієнти на трилітрову банку:

2-2,5 кг капусти

3 лаврові листи

1 морква

2 ст. л. солі

1,5 л води

Приготування

Пошинкуйте капусту, щоб у вас вийшло 2-2,5 кг продукту. Очистьте від шкірки та потріть на великій терці моркву. Перемішайте капусту та моркву. Додайте до суміші лавровий лист. Покладіть все до банки, гарно утрамбовуючи, щоб не було порожнин. В окремому посуді змішайте гарячу воду — окріп, а також сіль. Перемішайте, допоки сіль не розчиниться. Залишіть розчин охолонути, потім залийте ним ємність з капустою. Поставте банку на кухні поблизу плити або іншого місця, де тепло. Накрийте марлею або кришкою із дірками, щоб капуста дихала. За добу проколіть капусту ножем або шампуром до самого дна ємності, щоб випустити гази, які створюються під час бродіння. Піну на поверхні розсолу теж ретельно прибирайте — допоки не закінчиться процес бродіння. Про це свідчитиме той факт, що піна припинить з’являтися, а розсіл у банці стане прозорим.

