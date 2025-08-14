Навіщо змішувати олію та вершкове масло / © www.freepik.com/free-photo

Багато досвідчених господинь і професійних кухарів обожнюють готувати на вершковому маслі. Адже воно надає стравам насиченого вершкового смаку та неймовірного аромату. Проте є один нюанс: за нагрівання вище 150°C масло починає горіти, темніти та надавати страві гіркуватого присмаку. І щоб уникнути цієї проблеми, досвідчені кулінари радять змішувати вершкове масло з олією. Як саме працює цей кулінарний трюк, йдеться у матеріалі ресурсу zaxid.net.

Які переваги поєднання вершкового масла й олії

Вища температура горіння. Оливкова, соняшникова та кукурудзяна олії витримують температуру нагрівання до 250°C. Якщо змішати олію з вершковим маслом, температура, за якої починається горіння, підвищується, а значить, продукт не підгорає.

Ідеальна золотиста скоринка. Поєднання жирів дозволяє отримати рівномірне обсмажування без пересушування. Такий варіант чудово підходить для котлет, млинців, шніцеля та яєчні.

Значно корисніше. Коли масло горить, виділяється шкідлива речовина — акролеїн, а додавання рослинної олії зменшує ризик утворення цих сполук.

Збереження смаку та кольору страви. Масло надає ніжного смаку та аромату, а олія не дозволяє їм «перегоріти».

Як правильно змішувати жири для ідеального результату

Використовуйте співвідношення 1:1, наприклад, столова ложка вершкового масла та столова ложка олії.

Розігрійте сковороду, спершу додайте олію, а потім масло. Це допоможе маслу не почати горіти відразу.

Для страв із тривалим смаженням — тушковані овочі, м’ясо, можна брати трохи більше олії, ніж масла.

Які є цікаві факти про цей кулінарний трюк