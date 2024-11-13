Спровокуєте квітіння орхідеї за кілька днів: візьміть чайний пакетик, мед і часник

Якщо ваша орхідея давно не квітнула, можливо, їй не вистачає корисних речовин. Привести її до тями, кажуть квітникарі, досить просто.

Для цього вам навіть не знадобиться бігти до магазину і купувати там спеціальні засоби. Підживлення з усіма необхідними поживними речовинами ви зможете приготувати з підручних інгредієнтів.

Для приготування візьміть чайний пакети (зелений чай), мед і часник. Один пакетик зеленого чаю заваріть в 1 л окропу, дайте настоятися протягом 4 годин. В окремій мисці змішайте 1 ч. ложку меду, 1 л води і 2 зубчика часнику (вичавлені). І також залишіть настоюватися на такий же період часу.

Після цього відфільтруйте воду з часником, з'єднати з чаєм і просто підливати цим розчином орхідею. Достатньо буде вносити імпровізоване добриво раз на 10 днів. Додатково ви можете обприскувати листя з пульверизатора.

Чому така рідина працює? Зелений чай містить в собі такі речовини, які допомагають екзотичній рослині зростати і квітнути, а мед з часником виступають як фунгіциди та інсектициди.

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