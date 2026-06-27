Сприятливі дні для стрижки на липень 2026 року / © pexels.com

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Саме тому важливо заздалегідь знати, коли у липні 2026 року стрижка буде вдалою, а коли її краще відкласти. У цьому матеріалі ми зібрали всі сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся.

Як Місяць впливає на стрижку волосся

Місячні фази традиційно пов’язують із ростом і відновленням волосся:

зростальний Місяць — сприяє швидшому росту волосся, ідеальний для оновлення образу;

спадний Місяць — волосся росте повільніше, але довше зберігає форму;

молодик — період енергетичного оновлення, коли радикальні зміни не рекомендуються;

повня — час підвищеної енергії, підходить для легкого оновлення, але не завжди для кардинальних змін.

Місячний календар стрижок на липень 2026 року

Найкращими датами для походу до перукаря у липні 2026 року вважаються: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 та 28 липня.

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У ці дні можна:

оновлювати зачіску;

підстригати кінчики;

фарбувати волосся;

робити відновлювальні процедури;

змінювати імідж.

Особливо сприятливим періодом є друга половина місяця, коли волосся активно росте та краще реагує на догляд.

У липні 2026 року варто утриматися від стрижки у такі дати: 1, 2, 14, 29, 30 та 31 липня.

У ці дні краще зосередитися на догляді за волоссям:

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живильні та зволожувальні маски;

відновлювальні сироватки;

масаж шкіри голови;

зміцнення коренів натуральними оліями.

Фази Місяця у липні 2026 року

Зростальний Місяць (15–28 липня)

Це найкращий період для тих, хто хоче прискорити ріст волосся. Також підходить для фарбування та експериментів із зачіскою.

Спадний Місяць (1–13 та 30–31 липня)

Ідеальний час для лікувальних процедур і підтримки форми стрижки.

Молодик (14 липня)

Найменш сприятливий день для стрижки. Краще уникати змін і дати волоссю відпочити.

Повня (29 липня)

Підходить для легкого оновлення, але не для радикальних трансформацій.

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Поради для догляду за волоссям у липні

Щоб зберегти здоров’я волосся влітку:

використовуйте термозахист;

зволожуйте довжину;

уникайте частого перегрівання феном;

робіть відновлювальні маски 1–2 рази на тиждень.

FAQ

Коли краще стригти волосся у липні 2026 року за місячним календарем?

Найкращими днями для стрижки вважаються 3–5, 8–10, 15–18, 21–25 та 28 липня 2026 року, коли Місяць сприяє росту і зміцненню волосся.

Які дні у липні 2026 року несприятливі для стрижки?

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Несприятливими є 1, 2, 14, 29, 30 та 31 липня — у ці дні краще обмежитися доглядовими процедурами без стрижки.

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