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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Сприятливі дні для риболовлі в липні 2026 року: коли найкраще клює — точні дати

Липень — один із найскладніших місяців для риболовлі. Спека, зниження вмісту кисню у воді та примхлива поведінка риби часто впливають на улов.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Календар рибалки на липень 2026 року

Календар рибалки на липень 2026 року / © pexels.com

Саме тому рибалки все частіше орієнтуються на місячний календар рибалки, який допомагає обрати найвдаліші дні для поїздки на водойму.

У цьому матеріалі — точний прогноз клювання риби на липень 2026 року: сприятливі, слабкі та невдалі дні, а також практичні поради для успішної риболовлі.

Сприятливі дні для риболовлі у липні 2026

Найкращий кльов у липні очікується у такі дати: 3–4, 17–22 липня.

У ці дні риба найбільш активна, добре реагує на наживки та частіше виходить на годівлю. Саме в цей період можна розраховувати на стабільний та щедрий улов.

Хороші дні для клювання

Трохи менш активний, але все ще стабільний кльов спостерігатиметься: 5–7, 16, 23–24 липня.

Ці дні підходять для риболовлі як з берега, так і з човна. Успіх значною мірою залежить від погоди, часу доби та правильно підібраної приманки.

Слабке клювання риби

У такі дні активність риби знижується: 2, 8–11, 25–26, 31 липня.

Риболовля можлива, але результат буде нестабільним. Варто використовувати більш чутливі снасті та експериментувати з наживками.

Невдалі дні для риболовлі у липні 2026

Найгірші дні, коли клювання мінімальне або майже відсутнє: 1, 12–15, 27–30 липня.

У цей період риба поводиться обережно та тримається глибших шарів води. Риболовля часто не дає очікуваного результату.

Вплив погоди та місяця на кльов

У липні погодні умови мають не менший вплив, ніж місячні фази. Найкращий час для риболовлі:

  • ранок до спеки;

  • вечір після зниження температури;

  • нічна риболовля;

  • похмурі та дощові дні.

Під час сильної спеки риба йде на глибину, де температура води стабільніша.

Де шукає риба у липні

У спекотний період поведінка риби змінюється:

  • хижак тримається глибоких ділянок;

  • карась іде на мілководдя;

  • окунь переміщується в середні шари води;

  • короп активний біля течії.

Правильний вибір місця часто важливіший за наживку.

Поради для вдалої риболовлі у липні

Щоб підвищити шанси на улов:

  • використовуйте легкі та чутливі снасті;

  • рибальте на світанку або заході сонця;

  • підбирайте наживку під конкретний вид риби;

  • уникайте перегрітої води вдень;

  • експериментуйте з глибиною ловлі.

FAQ

Коли найкраще клює риба у липні 2026?

Найкращі дні для клювання — 3–4 та 17–22 липня. У цей період риба найбільш активна та охоче бере приманку.

Чому в липні поганий кльов?

Через високу температуру води знижується рівень кисню, і риба стає менш активною, ховаючись на глибині або в тіні.

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Кількість переглядів
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