Спите із зачиненими чи відчиненими дверима: психологи пояснили, що це може означати

Сон / © pexels.com

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Здавалося б, рішення залишити двері спальні відчиненими чи зачиненими є лише питанням звички. Проте психологи зазначають, що така поведінка може частково відображати особливості сприйняття безпеки, потребу в усамітненні або відкритість до навколишнього світу. Водночас експерти наголошують: ця звичка сама по собі не визначає характер людини.

Про це пише Egeszseg Kalauz.

За словами психологів, люди, які залишають двері відчиненими, можуть легше адаптуватися до нових ситуацій та меншою мірою прагнути ізоляції. Фахівці припускають, що така звичка іноді пов’язана з відчуттям довіри до навколишнього середовища або просто є наслідком багаторічної рутини.

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Однак це не означає, що всі такі люди є екстравертами чи надзвичайно товариськими.

Ті, хто звик зачиняти двері спальні, часто пояснюють це бажанням створити тиху, спокійну атмосферу для відпочинку.

Психологи вважають, що в окремих випадках така звичка може бути пов’язана з більшою потребою в особистому просторі, хоча вона зовсім не свідчить про замкнутість або недовіру до інших.

Експерти наголошують, що багато нічних звичок формуються ще у дитячому віці. Якщо людина змалку спала із зачиненими або відчиненими дверима, у дорослому житті така поведінка часто залишається звичною без будь-якого психологічного підтексту.

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Який варіант корисніший для здоров’я

Універсальної відповіді не існує. Якщо двері залишаються відчиненими, це може покращити циркуляцію повітря та знизити концентрацію вуглекислого газу в кімнаті.

Водночас через відчинені двері до спальні можуть потрапляти шум, світло та алергени, що здатне погіршити якість нічного відпочинку.

Експерти з пожежної безпеки рекомендують зачиняти двері спальні перед сном. У разі пожежі зачинені двері можуть уповільнити поширення диму та вогню, що дає мешканцям більше часу для евакуації.

Що дійсно має значення для якісного сну

Фахівці підкреслюють, що набагато важливішими за положення дверей є температура повітря, тиша, темрява та регулярне провітрювання кімнати.

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Саме ці умови найбільше впливають на якість відпочинку, тоді як вибір між зачиненими чи відчиненими дверима залишається індивідуальним і залежить від звичок, умов проживання та особистого комфорту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

Вчені висунули гіпотезу, що певні хімічні сполуки, присутні в пластику, здатні впливати на цикл сну та пробудження людини подібно до кофеїну. За їхніми словами, ці речовини можуть збивати наш «внутрішній годинник», зміщуючи циркадні ритми в середньому на 17 хвилин.

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