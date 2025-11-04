Срібло засяє як нове: простий лайфхак для чищення прикрас за 20 хвилин

Прикраси / © Pexels

Срібні прикраси з часом неминуче тьмяніють, але повернути їм блиск можна без агресивних хімікатів та дорогих послуг. Для цього знадобиться три предмети, які, ймовірно, вже є на вашій кухні.

Про це пише Express.

Секрет криється в електрохімічній реакції. При змішуванні звичайних інгредієнтів тьмяний наліт зникає з каблучок, браслетів чи сережок без зайвих зусиль. Вам знадобиться лише пластиковий контейнер, кухонна фольга, білий оцет та харчова сода.

Покрокова інструкція: чистимо срібло за 20 хвилин

Спочатку вистеліть контейнер алюмінієвою фольгою. Важливо, щоб блискуча сторона фольги була зверху. Покладіть на фольгу потьмянілі срібні прикраси так, щоб вони обов’язково торкалися фольги.

Тепер додайте чотири-п’ять столових ложок харчової соди. Порошок має покрити срібні вироби. При бажанні можна додати столову ложку солі, хоча основними реагентами є сода, оцет та фольга.

Щойно сода покриє прикраси, щедро полийте все оцтом. Будьте готові: суміш миттєво зашипить і почне пінитися.

Залиште прикраси в розчині на 20 хвилин. Хоча тьмяність почне зникати майже одразу, цей час потрібен, щоб хімічна реакція очистила всі дрібні деталі та вигини на сріблі.

Через 20 хвилин просто дістаньте прикраси з суміші. Швидко промийте їх під проточною водою, а потім обережно витріть насухо кухонним рушником. Ваші срібні вироби готові сяяти і виглядатимуть як нові.

Нагадаємо, паперові серветки та рушники небезпечні для багатьох делікатних поверхонь. Їхні волокна діють як дрібний «наждак», залишаючи мікроподряпини, ворс та розводи. Ними категорично не можна витирати екрани гаджетів, окуляри, об’єктиви, дзеркала, лаковані меблі, лакофарбове покриття авто та шкіру обличчя, оскільки це псує поверхні та може призвести до пошкоджень.