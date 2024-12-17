Стало відомо, чи будуть українці працювати на зимові свята 2024-2025 року: чи варто чекати на вихідні

Чи будуть додаткові вихідні в українців на зимові свята 2024-2025 року?

Згідно з Законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" все ще офіційними державними вихідними залишаються лише суботи і неділі.

Через те, що Різдво (25 грудня 2024 року) та Новий рік (ніч проти 1 січня 2025 року) припадають на середу, це означає, що офіційних додаткових вихідних очікувати не варто. Робочим днем буде також і вівторок, 31 грудня 2024 року.

Проте, слід зазначити, що роботодавці можуть надавати своїм працівникам додаткові вихідні за власний рахунок чи скоротити робочий час у передсвяткові дні.

Також цього року надалі не діє практика перенесення вихідного на перший робочий день, якщо свято припадає на суботу чи неділю.

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