Сина засновника Mango підозрюють у вбивстві батька: поліція розкрила нові деталі

Смерть засновника Mango тепер розслідують як вбивство, а головний підозрюваний — його син.

Руслана Сивак
Засновник бренду Mango Ісак Андік

Засновник бренду Mango Ісак Андік / © Associated Press

Поліція Іспанії розслідує смерть 71-річного Ісака Андіка, засновника світового модного бренду Mango, як можливе вбивство. Трагедія сталася 14 грудня 2024 року під час походу в горах Монсеррат поблизу Барселони, де бізнесмен нібито впав з висоти 150 метрів.

Про це пише Cadena SER.

Головним підозрюваним у справі є його син, Джонатан Андік. Він був єдиним свідком інциденту. Спочатку смерть кваліфікували як нещасний випадок, але розслідування відновили через виявлені суперечності у свідченнях сина. Хоча прямих доказів немає, слідчі вказують на напружені стосунки між батьком і сином, які загострилися після того, як Ісак Андік оголосив про передачу керівництва Mango чинному CEO, а не Джонатану.

Родина Андік співпрацює зі слідством і висловлює впевненість у невинуватості Джонатана. Ісак Андік був одним із найбагатших бізнесменів Іспанії та заснував Mango у 1984 році.

Нагадаємо, 14 грудня 2024 року один із найбагатших бізнесменів Іспанії, 71-річний засновник модного бренду Mango Ісак Андік загинув після падіння із 150-метрової скелі в гірському масиві Монсеррат поблизу Барселони.

Також повідомлялося, австрійський мільярдер Ріхард Люгнер помер у віці 91 року через два місяці після одруження з шостою дружиною.

