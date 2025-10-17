- Дата публікації
Сина засновника Mango підозрюють у вбивстві батька: поліція розкрила нові деталі
Смерть засновника Mango тепер розслідують як вбивство, а головний підозрюваний — його син.
Поліція Іспанії розслідує смерть 71-річного Ісака Андіка, засновника світового модного бренду Mango, як можливе вбивство. Трагедія сталася 14 грудня 2024 року під час походу в горах Монсеррат поблизу Барселони, де бізнесмен нібито впав з висоти 150 метрів.
Про це пише Cadena SER.
Головним підозрюваним у справі є його син, Джонатан Андік. Він був єдиним свідком інциденту. Спочатку смерть кваліфікували як нещасний випадок, але розслідування відновили через виявлені суперечності у свідченнях сина. Хоча прямих доказів немає, слідчі вказують на напружені стосунки між батьком і сином, які загострилися після того, як Ісак Андік оголосив про передачу керівництва Mango чинному CEO, а не Джонатану.
Родина Андік співпрацює зі слідством і висловлює впевненість у невинуватості Джонатана. Ісак Андік був одним із найбагатших бізнесменів Іспанії та заснував Mango у 1984 році.
Нагадаємо, 14 грудня 2024 року один із найбагатших бізнесменів Іспанії, 71-річний засновник модного бренду Mango Ісак Андік загинув після падіння із 150-метрової скелі в гірському масиві Монсеррат поблизу Барселони.
