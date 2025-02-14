Стало відомо, в які години доби й у скільки років людина почувається найщасливішою

Науковці визначили, коли людина почувається щасливою, а коли – нещасною. Це знання допоможе зрозуміти, коли найкраще приймати серйозні рішення, які можуть вплинути на подальше життя.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс "РБК-Україна", які години доби та роки людина почувається щасливою, а коли – найбільш нещасною.

Які найщасливіші години доби для людини: дослідження вчених

Науковці з Університетського коледжу Лондона провели дослідження, результати якого опублікували в журналі "BMJ Mental Health". В матеріалі йдеться про те, що відчуття задоволення життям може кардинально змінюватися упродовж дня.

Найвищий показник того, що людина почувається щасливою, вранці, а ось пізно ввечері він значно знижується. Вчені говорять, що це найчастіше пов’язане зі способом життя людини та її біологічними ритмами.

Найчастіше людина почувається нещасною у період від 23:00 до 01:00, в цей час може виникати почуття занепокоєння, смутку й навіть депресія. Експерти зазначають, що причиною може стати напружений робочий день, відсутність позитивних соціальних взаємодій, вироблення кортизолу й мелатоніну – гормонів стресу та сну.

Найщасливішим вважається час після пробудження, вранці практично кожній людині світ здається наймилішим.

Також вчені визначили дні, які приносять найбільше радості. Найщасливішим днем є вівторок. У понеділок та п’ятницю люди отримують найбільше задоволення від життя. А ось на неділю припадає найнижчий показник щастя.

Науковці не оминули своєю увагою й сезони. Найбільше радості та задоволення від життя люди відчувають навесні, влітку й на початку осені. А от у холодну пору року – наприкінці осені та взимку люди, як правило, відчувають втому, напруження, стрес і тривогу.

У якому віці людина найщасливіша

Тут науковці провели купу досліджень і визначили кілька років, у які людина почувається найщасливішою.

23 роки. Експерти Лондонської школи економіки довели, що в ці роки молоді люди відчувають найбільший оптимізм, натхнення та віру в найкраще майбутнє.

Експерти Лондонської школи економіки довели, що в ці роки молоді люди відчувають найбільший оптимізм, натхнення та віру в найкраще майбутнє. 35-40 років. Вчені з Гарвардського університету наголошують, що ці роки є найкращими для досягненні успіху, люди цього віку нарешті отримують плоди від своєї діяльності, стають впливовими і мають стабільні соціальні зв’язки.

Вчені з Гарвардського університету наголошують, що ці роки є найкращими для досягненні успіху, люди цього віку нарешті отримують плоди від своєї діяльності, стають впливовими і мають стабільні соціальні зв’язки. 60-70 років. За матеріалами Американської психологічної асоціації зрілі люди почуваються задоволеними і щасливими, бо більше не переймаються матеріальними питаннями, насолоджуються життям і мають більше часу для себе та рідних.

За матеріалами Американської психологічної асоціації зрілі люди почуваються задоволеними і щасливими, бо більше не переймаються матеріальними питаннями, насолоджуються життям і мають більше часу для себе та рідних. 82 роки. Таку цифру назвала Всесвітня організація охорони здоров'я. Експерти вважають, що саме у цьому віці людина досягає піку свого щастя. Нейробіологи пояснюють це тим, що люди усвідомлюють – всі складнощі вже позаду і перейматися через щось немає жодної потреби.

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