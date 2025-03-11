Стало відомо, в якому місяці народжуються люди з містичною силою

Експерти з езотерики переконують, що місяць народження людини має надзвичайний вплив на її унікальні здібності.

Вчені зробили припущення, що ті, хто народився в жовтні, можуть мати розвинену інтуїцію та магічні здібності. Експерти проаналізували дані тисячі людей, відомих своїми суперздібностями та зв’язком з надзвичайними явищами і виявили, що більшість із них народилися саме цього місяця.

Астрологи пояснюють це тим, що в період середини осені на небі розташовуються планети особливим чином. Зокрема, жовтневі діти народжуються під знаками Скорпіона й Терезів. Саме ці представники зодіакального кола відомі своїми екстрасенсорними здібностями, глибокою проникливістю та здатністю бачити незримі потоки сили.

Психологи у свою чергу також підтверджують, що люди, народжені в жовтні, мають емпатичні здібності, відчувають настрої інших, саме це робить їх неймовірно інтуїтивними.

Дослідники впевнені, що у народжених в середині осені є всі шанси для того, щоб розвинути свою інтуїцію та екстрасенсорні здібності.

Читайте також:

Шість простих звичок, які допоможуть прожити довге та щасливе життя

Як вирватися з полону бідності: три поради для швидкого вирішення фінансових проблем