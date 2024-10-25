Станете єдиним цілим: терапевтка назвала шість фраз, які завжди звучать в здорових стосунках

Будь-яких психотерапевт скаже вам, що не існує єдиних правил, які б показували, як вам потрібно поводити себе у стосунках. Успішні пари можуть мати різні форми, однак є шість фраз, які зазвичай звучать там, де є абсолютне кохання та повага.

Як розповіла Емі Морін, психотерапевтка і авторка книги "13 речей, які психічно сильні пари не роблять", є певні фрази, які зазвичай говорять люди, що перебувають у здорових партнерських стосунках.

Я збираюся сказати тобі те, що може бути неприємно почути

Приховувати потенційно шкідливу інформацію від свого партнера нездорово. Навіть якщо ви вважаєте, що їм це буде некомфортно почути, краще вирішити будь-які ваші проблеми. Тільки не забудьте зробити це тактовно. Наприклад: "Мені було некомфортно, коли ти розповів своїй матері про наш приватний бізнес".

Мені зараз потрібна твоя підтримка

Щоб з’ясувати, чому любов триває довго, клінічні психологи та дослідники Джон і Джулі Готтман опитали понад 3000 пар і спостерігали за деякими протягом 20 років. Вони зрозуміли, що не існує формули вирішення конфлікту, але деякі розмови є більш плідними, ніж інші. Якщо ви скажете, що вам потрібна підтримка партнера, то покажете свої емоції.

Я розумію, як ти почуваєшся

Те, що ви можете відчувати деякі речі не так, як ваш партнер, не означає, що ви не можете розуміти його емоції. Ця фраза, за словами Морін, допомагає заспокоїти та показати, що ти співчуваєш.

Я ніколи не думав/ла про ці речі таким чином

Буватимуть моменти, коли ви захочете зустрітися зі своїм партнером на півдорозі або принаймні підтвердити те, що він говорить. Готмани називають ці фрази "дійти згоди". Якщо ви скажете "Давайте знайдемо компроміс" або "Я думаю, що ваша точка зору має сенс", то покажете, що ви слухаєте свого партнера, а не просто намагаєтесь довести свою думку.

Мені шкода через ту роль, яку я зіграв/ла в цьому

Усвідомлення того, яку роль ви відіграли в конфлікті, має важливе значення для взаємного розвитку, каже Морфн. "Коли ви берете відповідальність за певну частину сварки, то збільшуєте шанси, що ваш партнер також візьме відповідальність за іншу", — каже вона. "Тоді ви обидва зможете прикласти свою енергію до прийняття рішення, а не застрягти, показуючи пальцями та сперечаючись про те, хто спричинив проблему".

Давай разом знайдемо рішення проблеми

Успішні пари вирішують проблеми разом. Навіть якщо проблема не в стосунках, співпраця, щоб знайти рішення, може допомогти зміцнити ваш зв’язок. "Хоча деякі проблеми зрештою перебувають в руках вашого партнера, як-от проблеми з роботою, пропозиція попрацювати разом показує, що ви готові витратити свій час, щоб допомогти йому прийняти найкраще для себе рішення", — каже Морін.

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