Стара газова плита сяятиме чистотою, як нова: вам знадобиться цей дешевий засіб і 5 хвилин часу
Як відчистити стару газову плиту від нагару, жиру та кіптяви за декілька хвилин без хімії: дієвий народний метод, перевірений часом.
Газова плита — один із найскладніших у догляді побутових приладів на нашій кухні. Жир, нагар і плями з’являються буквально після кожного приготування їжі. Часто доводиться годинами чистити поверхню, а агресивні засоби ще й залишають подряпини. Проте існує простий і перевірений спосіб, який допоможе повернути плиті бездоганну чистоту без зайвих зусиль. І все, що вам знадобиться — звичайна кухонна сіль та кілька хвилин часу.
Як легко відчистити плиту від жиру та нагару: покрокова інструкція
Цей метод був відомий ще до появи сучасної побутової хімії. Він простий і безпечний, але вкрай дієвий.
У невелику каструльку налийте пів літра води.
Додайте три столові ложки солі та доведіть до кипіння.
Окремо змішайте 1 ст. ложку харчової соди, 3 ст. ложки оцту та 1 ст. ложку гелю для миття посуду.
Коли вода з сіллю закипить, додайте приготовану суміш і добре перемішайте.
Зніміть конфорки з плити та занурте їх у цей розчин на 3–5 хвилин.
Тим часом змочіть губку у невеликій кількості засобу і протріть плиту та ручки.
Після закінчення процедури ретельно протріть поверхню вологою чистою губкою.
У результаті — жодного жиру, нагару чи темних плям, а металеві елементи сяятимуть так, ніби ви щойно купили нову плиту.
Чому цей метод найкращий для чищення плити
Використовуються лише доступні продукти — сіль, сода, оцет.
Суміш не шкодить поверхні та не залишає подряпин.
Лише кілька хвилин — і ваша плита має бездоганний вигляд.
Розчин підходить навіть для старих конфорок, які важко відмити звичайними засобами.