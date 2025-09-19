Стара газова плита сяятиме чистотою, як нова: вам знадобиться цей дешевий засіб і 5 хвилин часу

Чим відмити нагар і жир з газової плити / © Freepik

Газова плита — один із найскладніших у догляді побутових приладів на нашій кухні. Жир, нагар і плями з’являються буквально після кожного приготування їжі. Часто доводиться годинами чистити поверхню, а агресивні засоби ще й залишають подряпини. Проте існує простий і перевірений спосіб, який допоможе повернути плиті бездоганну чистоту без зайвих зусиль. І все, що вам знадобиться — звичайна кухонна сіль та кілька хвилин часу.

Як легко відчистити плиту від жиру та нагару: покрокова інструкція

Цей метод був відомий ще до появи сучасної побутової хімії. Він простий і безпечний, але вкрай дієвий.

У невелику каструльку налийте пів літра води.

Додайте три столові ложки солі та доведіть до кипіння.

Окремо змішайте 1 ст. ложку харчової соди, 3 ст. ложки оцту та 1 ст. ложку гелю для миття посуду.

Коли вода з сіллю закипить, додайте приготовану суміш і добре перемішайте.

Зніміть конфорки з плити та занурте їх у цей розчин на 3–5 хвилин.

Тим часом змочіть губку у невеликій кількості засобу і протріть плиту та ручки.

Після закінчення процедури ретельно протріть поверхню вологою чистою губкою.

У результаті — жодного жиру, нагару чи темних плям, а металеві елементи сяятимуть так, ніби ви щойно купили нову плиту.

Чому цей метод найкращий для чищення плити