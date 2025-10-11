Як швидко очистити кухонну дошку від запаху / © unsplash.com

Але у таких дошок є і своя проблема. Натуральне дерево вбирає вологу та запахи, тому з часом дошки починають неприємно пахнути і втрачають привабливий вигляд.

Існує надзвичайно простий спосіб, як швидко оновити дерев’яну роздільну дошку. Витратите всього 10–15 хвилин, а результат буде приголомшливим.

Ось як це зробити:

Змочіть дошку водою. Натріть її крупною кухонною сіллю. Посипте поверхню содою та розітріть по дереву. Полийте дошку оцтом і залиште на 10 хвилин — зручно робити це прямо в раковині.

Після закінчення часу промийте під проточною водою з миючим засобом і витріть насухо. Вашу дерев’яну дошку тепер можна сміливо використовувати, і вона виглядає майже як нова!