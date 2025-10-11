- Дата публікації
Стара роздільна дошка неприємно пахне: простий трюк — і за 10 хвилин вона виглядає як нова
Роздільна дошка — незамінний предмет на будь-якій кухні. На ній нарізають м’ясо, рибу, овочі та фрукти. Багато господинь віддають перевагу дерев’яним дошкам: вони не ковзають по столу та виглядають естетично.
Але у таких дошок є і своя проблема. Натуральне дерево вбирає вологу та запахи, тому з часом дошки починають неприємно пахнути і втрачають привабливий вигляд.
Існує надзвичайно простий спосіб, як швидко оновити дерев’яну роздільну дошку. Витратите всього 10–15 хвилин, а результат буде приголомшливим.
Ось як це зробити:
Змочіть дошку водою.
Натріть її крупною кухонною сіллю.
Посипте поверхню содою та розітріть по дереву.
Полийте дошку оцтом і залиште на 10 хвилин — зручно робити це прямо в раковині.
Після закінчення часу промийте під проточною водою з миючим засобом і витріть насухо. Вашу дерев’яну дошку тепер можна сміливо використовувати, і вона виглядає майже як нова!