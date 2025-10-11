ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
1 хв

Стара роздільна дошка неприємно пахне: простий трюк — і за 10 хвилин вона виглядає як нова

Роздільна дошка — незамінний предмет на будь-якій кухні. На ній нарізають м’ясо, рибу, овочі та фрукти. Багато господинь віддають перевагу дерев’яним дошкам: вони не ковзають по столу та виглядають естетично.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як швидко очистити кухонну дошку від запаху

Як швидко очистити кухонну дошку від запаху / © unsplash.com

Але у таких дошок є і своя проблема. Натуральне дерево вбирає вологу та запахи, тому з часом дошки починають неприємно пахнути і втрачають привабливий вигляд.

Існує надзвичайно простий спосіб, як швидко оновити дерев’яну роздільну дошку. Витратите всього 10–15 хвилин, а результат буде приголомшливим.

Ось як це зробити:

  1. Змочіть дошку водою.

  2. Натріть її крупною кухонною сіллю.

  3. Посипте поверхню содою та розітріть по дереву.

  4. Полийте дошку оцтом і залиште на 10 хвилин — зручно робити це прямо в раковині.

Після закінчення часу промийте під проточною водою з миючим засобом і витріть насухо. Вашу дерев’яну дошку тепер можна сміливо використовувати, і вона виглядає майже як нова!

Дата публікації
Кількість переглядів
425
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie