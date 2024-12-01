Стара сантехніка сяятиме, неначе нова: як відчистити унітаз від жовтизни й вапняного нальоту

Змішайте мило та цей копійчаний аптечний розчин – і ви отримаєте диво-засіб від вапняного нальоту, іржі та бруду.

Вкрай потужний та ефективний засіб для чищення будь-яких поверхонь від вапняного нальоту, застарілого жиру та бруду можна приготувати в домашніх умовах із цих простих інгредієнтів. Він зробить навіть найбрудніші поверхні ідеально чистими.

Як швидко відчистити унітаз від жовтизни й вапняного нальоту

Коли не було таких потужних хімічних засобів для чищення, наші бабусі просто змішували кілька інгредієнтів, щоб відчистити бруд, жир, іржу та вапняний наліт з різних поверхонь і сантехніки. Особливо цим розчином добре відчищати старий унітаз чи ванну. Для приготування засобу треба натерти брусок господарського мила, додати трохи харчової соди, 10 крапель нашатирного спирту і розвести суміш водою до консистенції пасти. Потім приготований засіб потрібно нанести на унітаз і залишити на 10 хвилин, щоб він відпрацював. Опісля візьміть губку й потріть оброблені поверхні, змийте засіб водою. Після цієї суміші навіть найстаріша сантехніка сяятиме, неначе нова.

Така паста буде ідеальною для чищення всіх поверхонь на кухні та у ванній кімнаті. Вона на відмінно впорається з вапняним нальотом, жиром, іржею та жовтизною. Якщо бруд дуже в’ївся, можна залишати пасту на брудній поверхні на годину, а потім змивати теплою водою.

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