Старе та жовте підвіконня буде, як нове: лише додайте у воду для миття цей аптечний засіб

Як відбілити підвіконня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

З часом підвіконня починає жовтіти, тьмяніти та вкриватися плямами, які звичайні засоби майже не відмивають. Постійне сонце, пил, протяги та волога — і навіть якісний пластик втрачає свій первісний вигляд. Проте існує простий і бюджетний спосіб повернути підвіконню білизну й гладкість без агресивної хімії. Усе, що потрібно — це додати у воду для миття один аптечний засіб, який на відмінно вирішить проблему.

Який аптечний засіб поверне пластиковому підвіконню білизну

Найефективніше із жовтизною та застарілими плямами на пластикових поверхнях справляється перекис водню. Цей засіб має м’які відбілювальні та антисептичні властивості, не псує пластик і не залишає подряпин. Завдяки легкому окислювальному ефекту він розчиняє плями, які звичайна побутова хімія просто не може видалити.

Перекис діє м’яко, але напрочуд результативно: він освітлює пластик і знімає навіть той наліт, який накопичувався роками. Це безпечний спосіб і для глянцевих, і для матових підвіконь.

Реклама

Як правильно застосовувати перекис для очищення підвіконня

Щоб отримати максимальний ефект без шкоди для поверхні, важливо підготувати правильний розчин. На літр теплої додайте дві столові ложки 3% перекису водню. Такої концентрації достатньо для освітлення.

Потім змочіть чисту губку або м’яку тканину в розчині, нанесіть на підвіконня й залиште на кілька хвилин. Перекис почне працювати одразу, а через 5-7 хвилин жовтизна почне зникати буквально на очах. Після цього проведіть вологою ганчіркою по поверхні — і вона стане чистою, світлою й охайною.