Старі каструлі сяятимуть, наче щойно з магазину: для цього знадобиться копійчаний продукт
Чим відчистити каструлі від нагару, жирного нальоту та вікового бруду: дієві методи, про які незаслужено забули.
З часом навіть найякісніший посуд втрачає свій вигляд: дно темніє від нагару, на стінках осідає жирний наліт, а метал стає тьмяним. Господині звикли купувати дорогі засоби для чищення, але вони часто агресивні та шкідливі для здоров’я. Насправді існують прості та дешеві методи, які працюють не гірше за побутової хімії.
Топ-3 бюджетні способи чищення каструль
Харчова сода — це перевірений часом спосіб, який відмінно справляється з жиром і нагаром. Як почистити содою каструлі? Налийте в каструлю гарячу воду й додайте 4–5 ст. ложок соди, залиште на 2 години або на ніч, якщо забруднення застаріле. Для проблемних ділянок зробіть пасту з соди та кількох крапель води, нанесіть і потріть губкою. Після того, як сода відпрацює, ретельно вимийте каструлю чистою водою. Результат вас неодмінно здивує, каструля знову сяятиме чистотою й не буде жодних неприємних запахів.
Сіль і оцет. Цей метод особливо ефективний для видалення жирного нальоту та надання блиску сталевим виробам. Насипте на дно каструлі товстий шар солі, залийте оцтом так, щоб утворилася кашоподібна суміш, залиште на 40 хвилин. Після того, як вийде час, протріть каструлю губкою та промийте теплою водою. Сіль діє як м’який абразив, а оцет розчиняє жири та наліт.
Лимонна кислота. Якщо каструля втратила блиск, цей метод поверне їй первозданне сяяння. Що робити? Розчиніть 1-2 пакетики лимонної кислоти в гарячій воді, залийте розчин у каструлю та залиште на годину. Потім поставте каструлю на вогонь і прокип’ятіть розчин, п’яти хвилин буде досить. Обережно злийте воду і добре помийте каструлю. У такий спосіб можна видалити темний наліт, іржаві плями та старий нагар.
Чому варто вибрати натуральні методи чищення каструль
Вони безпечні для здоров’я та не залишають токсичних слідів.
Доступні — сода, сіль, оцет чи лимонна кислота коштують копійки.
Ефективні — старий посуд сяє, наче новий.
Підходять для нержавійки, алюмінію та емальованих каструль, але не для тефлону.