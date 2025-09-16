Старі каструлі сяятимуть, наче щойно з магазину: для цього знадобиться копійчаний продукт

З часом навіть найякісніший посуд втрачає свій вигляд: дно темніє від нагару, на стінках осідає жирний наліт, а метал стає тьмяним. Господині звикли купувати дорогі засоби для чищення, але вони часто агресивні та шкідливі для здоров’я. Насправді існують прості та дешеві методи, які працюють не гірше за побутової хімії.

Харчова сода — це перевірений часом спосіб, який відмінно справляється з жиром і нагаром. Як почистити содою каструлі? Налийте в каструлю гарячу воду й додайте 4–5 ст. ложок соди, залиште на 2 години або на ніч, якщо забруднення застаріле. Для проблемних ділянок зробіть пасту з соди та кількох крапель води, нанесіть і потріть губкою. Після того, як сода відпрацює, ретельно вимийте каструлю чистою водою. Результат вас неодмінно здивує, каструля знову сяятиме чистотою й не буде жодних неприємних запахів.

Сіль і оцет. Цей метод особливо ефективний для видалення жирного нальоту та надання блиску сталевим виробам. Насипте на дно каструлі товстий шар солі, залийте оцтом так, щоб утворилася кашоподібна суміш, залиште на 40 хвилин. Після того, як вийде час, протріть каструлю губкою та промийте теплою водою. Сіль діє як м’який абразив, а оцет розчиняє жири та наліт.