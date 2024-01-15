Старі рушники стануть новими: махрові будуть, як пух, а кухонні – неначе щойно з магазину

Колір рушників стане більш насиченим, жовтизна і неприємний запах зникнуть на раз.
З часом рушники втрачають свій насичений колір та м’якість, стають жорсткими й негарними. Але не варто купувати нові, є багато народних способів, щоб реанімувати старі рушники і повернути їм відмінний стан. Для цього знадобиться кілька підручних дешевих засобів, які є в кожному домі. Розповідаємо, як повернути кухонним і махровим рушникам їхній первозданний вигляд.
Як реанімувати кухонні рушники, вивести плями та неприємний запах
- Як відбілити пожовклі рушники. Кухонний пожовклий рушник необхідно намочити, добре натерти господарським милом, покласти в поліетилен і залишити на дві години. Потім випрати як зазвичай, додавши трохи відбілювача. Якщо плями дуже старі, їх можна усунути за допомогою перекису. Налийте перекис на пляму і залиште на 10 хвилин, потім виперіть рушник у пральній машині.
- Як позбутися неприємного запаху. Щоб кухонні рушники не мали сторонніх запахів, їх треба замочити у спеціальному розчині. Налийте у таз три літри води, додайте склянку оцту, по дві столові ложки солі та кондиціонера для білизни. Нехай рушники помокнуть у такому розчині близько 3-4 годин. Потім просто виперіть їх.
- Як зробити м’яким жорсткий кухонний рушник. Додайте у тазик із теплою водою 200 грамів оцту і залиште в розчині рушники на 15-20 хвилин. Також вирішити проблему жорсткості можна за допомогою солі. На літр холодної води треба три столові ложки солі.
Як зробити м’якими старі махрові рушники
- Оцет. Для того, аби рушники стали м’якими, їх варто після прання прополоскати у розчині з оцтом. На 5 літрів теплої води додайте 50 грамів оцту, замочіть рушники на 10 хвилин. Потім відтисніть їх і повісьте сушитися на свіжому повітрі.
- Сіль. Після такого розчину рушники знову стануть м’якими. Налийте у таз п’ять літрів теплої води і насипте сто грамів солі, прополощіть рушники у цьому розчині, а потім варто прополоскати ще раз у чистій воді.
- Сода. Щоб рушники стали ніжними, наче пух, візьміть кілька літрів води, насипте туди три столові ложки соди і замочіть випрані рушники на 15 хвилин. Щоб ефект був максимально сильним, можна у такому розчині замочити рушники на всю ніч. Ще соду можна додавати під час прання у порошок, тоді рушники після прання також стануть м’якими.
- Холодна вода. Навіть чиста холодна вода здатна повернути м’якість рушникам. Просто замочіть випрані рушники на ніч у холодній воді, не додаючи жодних засобів. Вода розчиняє всі залишки порошку, які залишаються після прання, і рушник стає знову м’яким.
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