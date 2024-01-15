Старі рушники стануть новими: махрові будуть, як пух, а кухонні – неначе щойно з магазину

З часом рушники втрачають свій насичений колір та м’якість, стають жорсткими й негарними. Але не варто купувати нові, є багато народних способів, щоб реанімувати старі рушники і повернути їм відмінний стан. Для цього знадобиться кілька підручних дешевих засобів, які є в кожному домі. Розповідаємо, як повернути кухонним і махровим рушникам їхній первозданний вигляд.

Як реанімувати кухонні рушники, вивести плями та неприємний запах

Як відбілити пожовклі рушники. Кухонний пожовклий рушник необхідно намочити, добре натерти господарським милом, покласти в поліетилен і залишити на дві години. Потім випрати як зазвичай, додавши трохи відбілювача. Якщо плями дуже старі, їх можна усунути за допомогою перекису. Налийте перекис на пляму і залиште на 10 хвилин, потім виперіть рушник у пральній машині.

Кухонний пожовклий рушник необхідно намочити, добре натерти господарським милом, покласти в поліетилен і залишити на дві години. Потім випрати як зазвичай, додавши трохи відбілювача. Якщо плями дуже старі, їх можна усунути за допомогою перекису. Налийте перекис на пляму і залиште на 10 хвилин, потім виперіть рушник у пральній машині. Як позбутися неприємного запаху. Щоб кухонні рушники не мали сторонніх запахів, їх треба замочити у спеціальному розчині. Налийте у таз три літри води, додайте склянку оцту, по дві столові ложки солі та кондиціонера для білизни. Нехай рушники помокнуть у такому розчині близько 3-4 годин. Потім просто виперіть їх.

Щоб кухонні рушники не мали сторонніх запахів, їх треба замочити у спеціальному розчині. Налийте у таз три літри води, додайте склянку оцту, по дві столові ложки солі та кондиціонера для білизни. Нехай рушники помокнуть у такому розчині близько 3-4 годин. Потім просто виперіть їх. Як зробити м’яким жорсткий кухонний рушник. Додайте у тазик із теплою водою 200 грамів оцту і залиште в розчині рушники на 15-20 хвилин. Також вирішити проблему жорсткості можна за допомогою солі. На літр холодної води треба три столові ложки солі.

Як зробити м’якими старі махрові рушники

Оцет. Для того, аби рушники стали м’якими, їх варто після прання прополоскати у розчині з оцтом. На 5 літрів теплої води додайте 50 грамів оцту, замочіть рушники на 10 хвилин. Потім відтисніть їх і повісьте сушитися на свіжому повітрі.

Для того, аби рушники стали м’якими, їх варто після прання прополоскати у розчині з оцтом. На 5 літрів теплої води додайте 50 грамів оцту, замочіть рушники на 10 хвилин. Потім відтисніть їх і повісьте сушитися на свіжому повітрі. Сіль. Після такого розчину рушники знову стануть м’якими. Налийте у таз п’ять літрів теплої води і насипте сто грамів солі, прополощіть рушники у цьому розчині, а потім варто прополоскати ще раз у чистій воді.

Після такого розчину рушники знову стануть м’якими. Налийте у таз п’ять літрів теплої води і насипте сто грамів солі, прополощіть рушники у цьому розчині, а потім варто прополоскати ще раз у чистій воді. Сода. Щоб рушники стали ніжними, наче пух, візьміть кілька літрів води, насипте туди три столові ложки соди і замочіть випрані рушники на 15 хвилин. Щоб ефект був максимально сильним, можна у такому розчині замочити рушники на всю ніч. Ще соду можна додавати під час прання у порошок, тоді рушники після прання також стануть м’якими.

Щоб рушники стали ніжними, наче пух, візьміть кілька літрів води, насипте туди три столові ложки соди і замочіть випрані рушники на 15 хвилин. Щоб ефект був максимально сильним, можна у такому розчині замочити рушники на всю ніч. Ще соду можна додавати під час прання у порошок, тоді рушники після прання також стануть м’якими. Холодна вода. Навіть чиста холодна вода здатна повернути м’якість рушникам. Просто замочіть випрані рушники на ніч у холодній воді, не додаючи жодних засобів. Вода розчиняє всі залишки порошку, які залишаються після прання, і рушник стає знову м’яким.

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