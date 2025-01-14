Старий Новий рік 2025: що це за день і чи святкують його українці після переходу — священник

Старий Новий рік — особливе свято, яке з'явилося через розбіжності між юліанським та новоюліанським календарями. До переходу на останній (1 вересня 2023 року) ми святкували його в ніч проти 14 січня.

Багато українців все ще святкує зимові свята за старим календарем, хоча ПЦУ та УГКЦ давно перейшли на новоюліанський календар. За ним більшість релігійних свят (крім Великодня і тих, що з ним пов'язані) припадають на 13 днів раніше. Зокрема, ми святкуємо Різдво Христове 25 грудня (раніше — 7 січня), святого Василя 1 січня (раніше — 14 січня) та Водохреще 6 січня (раніше — 19 січня).

Що ж сталося з таким відомим колись святом як Старий Новий рік? За словами протоієрея Андрія Дудченка, який дав інтерв'ю "Українській правді. Життя", це свято не є релігійним, а скоріше світським. Воно жодним чином не пов'язано з вшануванням святої Меланії чи святого Василя. А традиція його святкування виникла тоді, коли за радянських часів з'явилася розбіжність між церковним і світським календарями.

Старий Новий рік виник через те, що церковний і світський календарі розійшлися: церква залишалася на старому стилі, а суспільство ще з радянських часів перейшло на новий. Коли минулого року в Україні Православна та Греко-католицька церкви почали користуватися новоюліанським календарем, це свято фактично зникло, – пояснив Андрій Дудченко.

Протоієрей пояснює, що перехід на святкування Нового року за новоюліанським календарем був зумовлений тим, що цей календар є більш "зручним", оскільки 1 січня випадає на період святкувань між постами.

Що говорить церква про ворожіння на Старий Новий рік / Фото: pixabay.com

Однак не всі українські християни святкують за новим календарем, і деякі громади, зокрема в Українській православній церкві Московського патріархату та в окремих парафіях ПЦУ, досі користуються старим календарем. Іноді українці святкують Старий Новий рік, пов'язуючи це з вшануванням святих Меланії та Василія. Андрій Дудченко зазначає, що дні їх пам'яті співпадають з датами Старого Нового року.

Нагадаємо, що раніше день пам'яті святої Меланії припадав на 13 січня, а святого Василія – на 14 січня, але тепер ці святкування перенесли на 31 грудня і 1 січня відповідно. Проте, важливо пам'ятати, що вшанування пам'яті святих – це релігійне свято, а Старий Новий рік є світським, пояснює священник.

"Новий рік – це не релігійне свято, але церква сприймає його як етап у нашому житті, який ми починаємо. Ми дякуємо за рік минулий і молимося за рік майбутній. Однак святкування початку року 1 січня є просто умовністю", – стверджує Андрій Дудченко.

Що говорить церква про ворожіння на Старий Новий рік

Іноді на Старий Новий рік українці звертаються до ворожінь, сподіваючись дізнатися, яким буде наступний рік. Андрій Дудченко попереджає, що такі практики суперечать вченню Біблії.

"Біблія засуджує ворожіння, окультизм і магію, бо ці практики не відповідають вірі в єдиного Бога та принципу свободи людини. Господь не визначає наше майбутнє наперед, воно залишається невизначеним. Люди самі формують своє майбутнє. Звісно, на нього впливають різні чинники, в тому числі зовнішні обставини та моральні вибори кожної людини", – пояснює священник.

Він також додає, що Бог не передбачає майбутнє, і жоден спосіб не дозволяє дізнатися наперед, як люди будуть вибирати, адже їх вільний вибір впливає на події, що відбудуться.

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