Таку паску пекли ще століття тому - старовинний рецепт відомої кулінарки Ольги Франко

Випічка за цим старовинним рецептом виходить ніжною та запашною.

Віра Хмельницька
Паска.

Паска. / © ТСН

Великдень — це не лише родинне свято, а й особливі традиції, які передаються з покоління в покоління. Якщо хочеться спекти справжню паску за перевіреним часом рецептом, варто зазирнути до кулінарної історію України.

ТСН.ua підготував старовинний рецепт української кулінарки 20 століття, авторки найпопулярнішої книжки з куховарства «Практична кухня» Ольги Франко, чиї поради й досі вважають золотим стандартом домашньої випічки.

За таким рецепт бабки - паски - свого часу готували у родині Франків. Онука кулінарки Іванни Міліянчук згадує, як пекла бабки її бабуся на Великодні свята. З її слів, випікання було важливим процесом, бо якого кулінарка ретельно готувалася.

Саму бабку пекли з домашніх яєць, щоб випічка була жовта, і лише свіжих дріжджів. Втім, Іванна Міліянчук адаптувала рецепт до сучасності. Незважаючи на це святкова випічка вийде не менш смачною.

Інгредієнти

  • 400 г борошна

  • 250 мл молока

  • 30 г свіжих дріжджів

  • 4 жовтків

  • 50 г вершкового масла

  • 100 г цукру

  • 1 ложка олії

  • 1 ложка сметани

  • приправи: цедра лимона, кардамон, кориця, ваніль

Приготування

  1. Готуємо опару або розчинку. Візьміть частину теплого молока, додайте до нього трішки цукру, дріжджів та трохи борошна. Перемішайте до однорідності. Залиште в теплому місці, щоб розпочалося бродіння.

  2. Коли опара підросла, додайте решту молока, борошно, жовтки та цукор. Замішуйте тісто - поки воно не стане гладким і не перестане липнути до рук.

  3. Залиште тісто підростати на 1 год.

  4. Після цього додаємо топлене масло, олію і сметану, а також цедру та среції. Знову вимішуємо і ставимо ще на 1 год., щоб виросло.

  5. Готове тісто розкладіть по формах і залиште ще підрости в теплі.

  6. Коли воно збільшиться в об’ємі, випікайте при температурі 170 градусів до готовності - приблизно на 60 хв.

Нагадаємо, ми писали про те, коли пекти паску на Великдень-2026 - священик назвав дати.

