Таку паску пекли ще століття тому - старовинний рецепт відомої кулінарки Ольги Франко
Випічка за цим старовинним рецептом виходить ніжною та запашною.
Великдень — це не лише родинне свято, а й особливі традиції, які передаються з покоління в покоління. Якщо хочеться спекти справжню паску за перевіреним часом рецептом, варто зазирнути до кулінарної історію України.
ТСН.ua підготував старовинний рецепт української кулінарки 20 століття, авторки найпопулярнішої книжки з куховарства «Практична кухня» Ольги Франко, чиї поради й досі вважають золотим стандартом домашньої випічки.
За таким рецепт бабки - паски - свого часу готували у родині Франків. Онука кулінарки Іванни Міліянчук згадує, як пекла бабки її бабуся на Великодні свята. З її слів, випікання було важливим процесом, бо якого кулінарка ретельно готувалася.
Саму бабку пекли з домашніх яєць, щоб випічка була жовта, і лише свіжих дріжджів. Втім, Іванна Міліянчук адаптувала рецепт до сучасності. Незважаючи на це святкова випічка вийде не менш смачною.
Інгредієнти
400 г борошна
250 мл молока
30 г свіжих дріжджів
4 жовтків
50 г вершкового масла
100 г цукру
1 ложка олії
1 ложка сметани
приправи: цедра лимона, кардамон, кориця, ваніль
Приготування
Готуємо опару або розчинку. Візьміть частину теплого молока, додайте до нього трішки цукру, дріжджів та трохи борошна. Перемішайте до однорідності. Залиште в теплому місці, щоб розпочалося бродіння.
Коли опара підросла, додайте решту молока, борошно, жовтки та цукор. Замішуйте тісто - поки воно не стане гладким і не перестане липнути до рук.
Залиште тісто підростати на 1 год.
Після цього додаємо топлене масло, олію і сметану, а також цедру та среції. Знову вимішуємо і ставимо ще на 1 год., щоб виросло.
Готове тісто розкладіть по формах і залиште ще підрости в теплі.
Коли воно збільшиться в об’ємі, випікайте при температурі 170 градусів до готовності - приблизно на 60 хв.
