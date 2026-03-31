Таку паску пекли ще століття тому - старовинний рецепт відомої кулінарки Ольги Франко

Паска.

Реклама

Великдень — це не лише родинне свято, а й особливі традиції, які передаються з покоління в покоління. Якщо хочеться спекти справжню паску за перевіреним часом рецептом, варто зазирнути до кулінарної історію України.

ТСН.ua підготував старовинний рецепт української кулінарки 20 століття, авторки найпопулярнішої книжки з куховарства «Практична кухня» Ольги Франко, чиї поради й досі вважають золотим стандартом домашньої випічки.

За таким рецепт бабки - паски - свого часу готували у родині Франків. Онука кулінарки Іванни Міліянчук згадує, як пекла бабки її бабуся на Великодні свята. З її слів, випікання було важливим процесом, бо якого кулінарка ретельно готувалася.

Реклама

Саму бабку пекли з домашніх яєць, щоб випічка була жовта, і лише свіжих дріжджів. Втім, Іванна Міліянчук адаптувала рецепт до сучасності. Незважаючи на це святкова випічка вийде не менш смачною.

Інгредієнти

400 г борошна

250 мл молока

30 г свіжих дріжджів

4 жовтків

50 г вершкового масла

100 г цукру

1 ложка олії

1 ложка сметани

приправи: цедра лимона, кардамон, кориця, ваніль

Приготування

Готуємо опару або розчинку. Візьміть частину теплого молока, додайте до нього трішки цукру, дріжджів та трохи борошна. Перемішайте до однорідності. Залиште в теплому місці, щоб розпочалося бродіння. Коли опара підросла, додайте решту молока, борошно, жовтки та цукор. Замішуйте тісто - поки воно не стане гладким і не перестане липнути до рук. Залиште тісто підростати на 1 год. Після цього додаємо топлене масло, олію і сметану, а також цедру та среції. Знову вимішуємо і ставимо ще на 1 год., щоб виросло. Готове тісто розкладіть по формах і залиште ще підрости в теплі. Коли воно збільшиться в об’ємі, випікайте при температурі 170 градусів до готовності - приблизно на 60 хв.

Нагадаємо, ми писали про те, коли пекти паску на Великдень-2026 - священик назвав дати.