Старий роутер ще згодиться: як безкоштовно збільшити швидкість Wi-Fi

Як власноруч збільшити швидкість Wi-Fi / © Associated Press

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Повільний Wi-Fi не завжди означає, що настав час купувати новий роутер або переходити на дорожчий тариф. Іноді швидкість інтернету знижується через неправильне розташування пристрою, перешкоди від стін або перевантажений канал бездротової мережі. Навіть старий роутер можна налаштувати так, щоб він працював ефективніше, — і для цього не обов’язково витрачати гроші.

Переставте роутер у правильне місце

Розташування роутера безпосередньо впливає на якість Wi-Fi. Якщо пристрій стоїть у кутку квартири, за телевізором, у шафі або біля підлоги, сигнал може гірше поширюватися кімнатами.

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Найкраще поставити роутер ближче до центру помешкання, на відкриту поверхню та якомога вище від підлоги. Не варто ховати його за меблями або розміщувати поруч із великими металевими предметами. Також бажано тримати пристрій подалі від мікрохвильової печі та іншої техніки, яка може створювати радіоперешкоди.

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Якщо інтернет погано працює лише в одній кімнаті, спробуйте змінити положення роутера й перевірте сигнал у різних частинах квартири.

Перезавантажте пристрій і перевірте налаштування

Роутер, який працює безперервно місяцями, іноді починає працювати нестабільно. Від’єднайте його від живлення приблизно на 30 секунд, а потім увімкніть знову. Після відновлення з’єднання перевірте швидкість інтернету на тому самому пристрої та в тому самому місці.

Якщо результат не змінився, варто зайти в налаштування роутера й перевірити, чи доступне оновлення програмного забезпечення. Інструкцію можна знайти на сайті виробника за моделлю пристрою.

Не поспішайте скидати роутер до заводських налаштувань: після цього можуть зникнути параметри підключення, і для відновлення інтернету знадобляться дані від провайдера.

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Змініть канал Wi-Fi, якщо Мережа перевантажена

У багатоквартирних будинках роутери сусідів часто працюють на однакових або сусідніх каналах. Через це можуть виникати перешкоди, які погіршують стабільність з’єднання.

У налаштуваннях старого роутера перевірте параметри бездротової мережі. Для діапазону 2,4 ГГц часто варто спробувати канали 1, 6 або 11 — вони не перекриваються між собою за стандартної ширини каналу 20 МГц. Найкращий варіант залежить від того, які мережі працюють поблизу.

Якщо роутер підтримує діапазон 5 ГГц, підключіть до нього сумісні пристрої, коли вони розташовані неподалік. Цей діапазон часто забезпечує вищу швидкість, але гірше проходить крізь стіни, ніж 2,4 ГГц.

Від’єднайте зайві пристрої від Мережі

Швидкість Wi-Fi може знижуватися, коли інтернетом одночасно користуються багато пристроїв. Смартфони, телевізори, ноутбуки та ігрові консолі можуть завантажувати оновлення, передавати відео або синхронізувати файли у фоновому режимі.

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Перевірте список підключених пристроїв у налаштуваннях роутера. Якщо серед них є невідомі, змініть пароль Wi-Fi на надійний і підключіть власні гаджети повторно. Не варто від’єднувати всі пристрої навмання: спочатку з’ясуйте, які саме створюють навантаження.

Перевірте, чи не обмежує швидкість сам роутер

Навіть після правильного налаштування старий пристрій може залишатися вузьким місцем. Наприклад, деякі застарілі моделі підтримують лише стандарти Wi-Fi з невисокою максимальною пропускною здатністю або мають порти зі швидкістю до 100 Мбіт/с.

Щоб перевірити проблему, виміряйте швидкість Wi-Fi поруч із роутером, а потім, якщо є така можливість, підключіть ноутбук до нього мережевим кабелем. Якщо через кабель швидкість значно вища, причина може бути в бездротовому сигналі або налаштуваннях. Якщо обидва результати низькі, проблема може бути в роутері, кабелі чи підключенні провайдера.

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