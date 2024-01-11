Стиль та об’єм: 6 омолоджувальних стрижок для тонкого волосся, які не потребують укладання

Ці стрижки завжди тримають об’єм, гарно відростають, їх не треба часто оновлювати.

Якщо правильно підібрати зачіску до свого типу обличчя і структури волосся, то можна повністю змінити свій образ, омолодитися і стати неперевершеною. Розповідаємо, які шість стрижок надають об’єму тонкому волоссю, не потребують укладання і пасують абсолютно всім жінкам.

Стрижка "шапочка"

Модні стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Така зачіска має форму шапочки, тому й отримала відповідну назву. Вона універсальна, бо пасує всім представницям прекрасної статі. Але не варто вибирати цю стрижку тим, хто має кругле обличчя, оскільки чубок зачіски зрізатиме верхню його частину. Можна вибрати асиметричний варіант стрижки, тоді вона не лише надаватиме об’єму тонким локонам, а і зробить образ виразним та молодим.

Стрижка "паж"

Модні стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Ця стрижка стане ідеальним варіантом для пані, яким за 50, оскільки вона є лідером у списку омолоджувальних зачісок з ефектом об’єму. З часом волосся втрачає свою густоту, а ця зачіска здатна надати йому додаткового об’єму. Тим паче, що така стрижка ідеально замаскує недоліки, наприклад, широке чоло, великі вушні раковини тощо.

Неймовірний каскад

Модні стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Така розкішна багатошарова зачіска зробить ваш образ дорогим і вишуканим водночас. І не біда, що у вас тонке чи рідке волосся, з цією стрижкою ваші локони будуть пишними та об’ємними на вигляд завдяки спеціальній техніці градуювання. Майстри-перукарі рекомендують градуювати пасма в тих місцях, де треба надати максимального об’єму, зокрема на маківці та біля вилиць. Це дасть змогу омолодити обличчя, замаскувати дрібні зморшки та інші недоліки, якщо такі є. До того ж ця стрижка підходить як на коротке, так і на довге волосся.

Асиметрична стрижка

Модні стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Всі асиметричні стрижки мають омолоджувальний ефект. Це практичні універсальні зачіски, бо підходять на будь-яке волосся різної довжини. Вони абсолютно не потребують укладання, гарно відростають, тому можна не переживати, що ви пропустите похід до перукарні. Така стрижка надає об’єму тонкому волоссю, коригує овал обличчя і маскує недоліки. А модний чубок на бік додасть вашому стилю приголомшливої краси.

Стрижка "гарсон"

Модні стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Це ще одна стрижка, яка ідеально підходить усім жінкам за п’ятдесят. Зачіску можна робити як на коротке, так і на середнє волосся, вона динамічна, природна і легка. Щоб надати своєму волоссю додаткового об’єму, краще фарбуватися у теплі відтінки. Ця стрижка увиразнює погляд, робить обличчя молодим, а образ — елегантним і розкішним.

Невагома шеггі

Модні стрижки для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Ідеальна стрижка для тонкого й ослабленого волосся, вона надає йому здорового вигляду та об’єму. Тому зачіска шеггі пасує абсолютно всім жінкам зрілого віку. Вона чудово омолоджує та коригує риси обличчя, надає волоссю густоти і здорового блиску. Це практична та зручна зачіска, яка не потребує укладання. Достатньо легенько збити локони руками — і вони триматимуть об’єм упродовж багатьох годин.

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