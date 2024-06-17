Стилісти назвали 2 стрижки для тонкого й неслухняного волосся, які тримають об’єм до 6 місяців

Модні експерти та перукарі рекомендують жінкам улітку вибирати легкі об’ємні стрижки, які довго триматимуть форму. Оскільки у спеку голова пітніє і волосся втрачає об’єм, особливо це стосується тонких пошкоджених локонів. Розповідаємо, які стрижки будуть ідеальними для спекотного літнього сезону 2024.

Боб-каре

Які стрижки тримають об'єм до 6 місяців / Фото: pixabay.com

Це топова універсальна стрижка, яка пасує всім жінкам без винятку. Зачіска має омолоджувальний ефект, підходить для волосся будь-якої структури. Така стрижка буде ідеальним варіантом для власниць тонких пошкоджених локонів без об’єму. Завдяки текстурним пасмам волосся стає візуально густішим і здоровішим. Цю стрижку можна робити як на коротке, так і на середнє волосся. Це топовий варіант на літо, зачіска додає в образ легкості та грайливості. До того ж, боб-каре не потребує укладання, волосся лягає у правильну форму одразу після миття. Якщо хочеться надати локонам додаткового об’єму, можна скористатися легким кремом, який не обтяжуватиме і не склеюватиме тонкі локони.

Піксі

Які стрижки тримають об'єм до 6 місяців / Фото: pixabay.com

Ця стрижка має лише переваги, і ось чому. Зачіска підходить для спекотного літа, так як має оптимальну довжину. Завдяки техніці стрижки градуйовані пасма не склеюватимуться і рухатимуться при ходьбі. Піксі – це стрижка для впевнених та рішучих жінок, які хочуть кардинально змінити свій образ та не бояться експериментів з довжиною. До того ж, вона має омолоджувальний ефект, маскує вікові зміни на шкірі, додає волоссю об’єму у потрібних місцях. Піксі не потребує укладання, а якщо акцентувати її косим довгим чубчиком, то можна скоригувати овал обличчя і прибрати непотрібну важкість у його нижній частині. Стрижка тримає форму до 6-8 місяців, гарно відростає та підходить жінкам будь-якого віку.

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