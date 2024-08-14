Стилісти назвали 5 ультрамодних курток на осінь 2024: одна з таких точно є у вашому гардеробі

Такий одяг не лише удосконалюватиме вашу красу, але й захистить від дощу та холоду.

Модні експерти пропонують п’ять трендових курток осіннього сезону 2024, які пасуватимуть всім без винятку жінкам.

Шкіряна куртка з відкладним коміром

Які куртки в моді восени 2024 / Фото: pixabay.com

Стилісти цієї осені пропонують замінити звичну "косуху" на свіжий тренд – шкіряну куртку прямого крою з відкладним коміром. Така річ є універсальним предметом гардеробу, тому пасуватиме до будь-якого образу. А щоб ваш повсякденний стиль був незабутнім, можна вибрати куртку яскравого кольору.

Байкерська куртка

Які куртки в моді восени 2024 / Фото: Freepik

Ця модель перебуває на піку популярності вже кілька років і дуже полюбилася усім модницям світу. Найактуальнішими залишаються моделі з яскравою фурнітурою, нашивками та написами. Тому можна сміливо купувати цю куртку, якщо її досі немає у вашому осінньому гардеробі.

Куртка-піджак

Які куртки в моді восени 2024 / Фото: pixabay.com

Напевно, ця класична куртка ніколи не вийде з моди. Якщо вам подобається стиль "тихої розкоші", то вона обов’язково має бути у вашому гардеробі. Цієї осені особливо популярні моделі з округлою горловиною та жакети в оверсайз-стилі. Така куртка не тільки надасть вашому образу бездоганного вигляду, а й захистить від холоду та вітру.

Укорочений тренч

Які куртки в моді восени 2024 / Фото: pixabay.com

Восени 2024 на піку популярності будуть укорочені тренчі. Стилісти пояснюють це тим, що така модель більш практична та універсальна, бо підходить до будь-якого образу. Укорочений тренч може закінчуватися на рівні талії чи трохи вище, але його класичні елементи залишаються на місці. Кокетка та пояс доповнюють укорочену модель, тому вона практично не відрізняється від класичної.

Дута стьобана куртка

Які куртки в моді восени 2024 / Фото: Freepik

Минулого року така куртка потрапила в антитренди, а цієї осені знову повернулася на модний олімп. І недарма, бо стьобана куртка підходить для виходу на прогулянку, на роботу чи зустріч, також її можна одягнути в кафе чи на побачення. Актуальними цього сезону будуть яскраві кольори, які робитимуть образ будь-якої модниці легким та безтурботним.

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