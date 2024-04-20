Стилісти назвали 6 базових речей, які повинні бути в літньому гардеробі кожної жінки

Базовий літній гардероб сезону 2024: що має бути у списку.

Невдовзі літо, тому час задуматися про оновлення свого гардеробу. Стилісти зробили підбірку із шести літніх речей, які повинна мати кожна жінка, щоб створити стильний та приголомшливий образ. Розповідаємо, що модні дизайнери та стилісти рекомендують носити жінкам влітку 2024 року.

Футболки

Які базові речі повинні бути в гардеробі влітку 2024 року / Фото: Freepik

Базові світлі футболки – це обов’язкові речі, які завжди повинні бути в гардеробі кожної жінки. Такі речі легко комбінуються, їх можна носити як на роботу, так на прогулянку чи зустріч у кафе з друзями. Ідеальним варіантом будуть футболки монохромних світлих відтінків з мінімальним декоруванням чи без.

Шорти

Які базові речі повинні бути в гардеробі влітку 2024 року / Фото: Freepik

Зручні шорти – ідеальна річ у літньому гардеробі. Їх дуже зручно носити на прогулянки чи походи до магазинів. Така річ добре комбінується, під шорти можна вдягати практично все – від футболки до клубного піджака.

Сукні

Які базові речі повинні бути в гардеробі влітку 2024 року / Фото: Freepik

Легкі напівпрозорі літні сукні – це базова річ в гардеробі кожної дівчини, незалежно від віку та статусу. Адже в такому одязі жінка почувається прекрасною та неймовірно легкою. Цього сезону стилісти рекомендують вибирати сукні з натуральних тканин пастельних світлих відтінків.

Штани

Які базові речі повинні бути в гардеробі влітку 2024 року / Фото: Freepik

Такий одяг зручний і невимовно практичний. Це можуть бути лляні штани, світлі джинси, капрі тощо. Головне, дотримуватися порад модних експертів при виборі такого одягу. Штани мають бути світлими, з високою чи середньою посадкою, бажано прямого вільного крою, без будь-якого декору.

Сандалі та шльопанці

Які базові речі повинні бути в гардеробі влітку 2024 року / Фото: Freepik

Легке та зручне взуття повинно обов’язково бути у вашому гардеробі. Наразі у світі моди панують тренди "тихої розкоші", це також стосується і взуття. Тому сандалі чи шльопанці на низькій зручний підошві будуть ідеальним варіантом, щоб акцентувати ваш неперевершений літній образ.

Сонцезахисні окуляри та капелюх

Які базові речі повинні бути в гардеробі влітку 2024 року / Фото: Freepik

Все ж таки в літній образ треба додати трохи розкоші та елегантної краси. Тому ці речі повинні обов’язково бути у вашому літньому гардеробі. А ще, це прекрасний захист від прямих сонячних променів. Тому не забувайте захищати себе капелюхом та окулярами не лише на пляжі, а й при виході з дому.

Світшот чи легка куртка

Які базові речі повинні бути в гардеробі влітку 2024 року / Фото: Freepik

Погода вкрай мінлива, це також стосується й літньої пори. Тому у вас завжди напоготові повинна бути тепла річ. Це можуть бути реглани, світшоти, легкі куртки тощо.

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