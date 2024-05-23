Стилісти назвали кольори помади, які зроблять зуби білішими: 3 варіанти для ідеальної усмішки

Помада на губах має таке ж саме значення, як і тональний крем на обличчі, вона здатна як увиразнити красу, так і спотворити загальний образ, якщо вибрати неправильний відтінок.

Напевно, кожна представниця прекрасної статі мріє про ідеальну усмішку. Таке бажання можна легко здійснити за допомогою правильного відтінку помади. Стилісти рекомендують вибирати кольори, які роблять зуби в рази білішими. Адже правильний тон губної помади здатен нейтралізувати жовтизну та сірість, візуально освітливши емаль. Розповідаємо, яких кольорів краще уникати, а які вибрати, щоб ваша усмішка була бездоганною.

Яких кольорів губної помади варто уникати

Не слід користуватися помадами помаранчевого, коричневого, чорного, коралового відтінків. Оскільки вони підкреслюватимуть усі недоліки зубної емалі – жовтизну, сірість чи нерівність. Також варто відмовитися від приглушених відтінків фіолетового та бузкового кольорів, бо вони можуть зістарити на десяток років.

Взагалі не треба вибирати помади неприродніх кольорів з блискітками, вони спотворюють загальний образ і роблять його дешевим.

Які кольори помади зроблять зуби білішими

Які кольори помади зроблять зуби білішими / Фото: Freepik

Приглушений червоний. Червона матова помада – це просто ідеальний варіант для чарівної білосніжної усмішки. Головне, правильно підібрати свій відтінок. Така помада візуально нейтралізує жовтий пігмент на емалі зубів, зробить усмішку бездоганно сяючою.

Які кольори помади зроблять зуби білішими / Фото: Freepik

Блідо-рожевий. Цей тон також створює візуальний ефект білих зубів, тому можна сміливо вибирати блідо-рожеву помаду чи блиск. Такий відтінок заодно освіжить риси обличчя, зробить їх ніжними та грайливими. Тому це ідеальний вибір для жінок 40+.

Які кольори помади зроблять зуби білішими / Фото: Freepik

Нюдовий. Ця помада підходить не всім, та якщо це ваш колір, то ви зірвали джекпот. Слід вибирати варіанти природних кольорів, вони вирівняють тон вашої шкіри, зроблять зуби білішими, а усмішку – незабутньою.

Читайте також:

Зазирніть до своєї шафи: якщо знайдете ці п'ять моделей "застарілих" сумок, ви в тренді

Які техніки фарбування омолоджують одразу на 10 років: шість трендових варіантів

Ефектна стрижка на червень для жінок за 40, яка набирає шаленої популярності в усьому світі