Стилісти назвали наймодніше взуття літа 2024: досконала пара для створення незабутнього образу

Цього літа стилісти оголосили трендову пару сезону 2024 – босоніжки-кокетки. Це взуття має вишуканий декор у вигляді бантів, рюшів, шнурівки та квітів. Ваш літній аутфіт у такому взутті буде приголомшливим та незабутнім. Моделі взуття можуть бути на підборах, танкетках і низькій підошві. Основний акцент таких босоніжок – це переплетена шнурівка.

Як правильно вибрати пару модних босоніжок: з чим найкраще комбінувати

Яке трендове взуття літа 2024 / Фото: pixabay.com

Не має значення, яку пару босоніжок ви для себе виберете, головне, таке взуття на шнурівці зручне й актуальне, тому ваш образ буде ідеальним. Однак, стилісти надають деякі рекомендації стосовно вибору своєї пари. Невисоким дівчатам краще вибирати босоніжки на шнурівці без декору або з бантами ззаду, оскільки масивні декоративні елементи вкорочуватимуть ноги. Для пишної фігури підійдуть босоніжки на танкетці та невеликих підборах. Високим красуням можна вибирати варіант з квітками, бантами та бусинами, тут обмежень немає. Головне, щоб взуття було зручним.

Яке трендове взуття літа 2024 / Фото: pixabay.com

Стилісти рекомендують такі босоніжки комбінувати з базовим класичним одягом і легкими літніми сукнями спокійних відтінків. Найкраще босоніжки пасуватимуть зі спідницями чи сукнями міді довжини. Також можна вдягати футболки, джинси, штани та сорочки, такий одяг буде доречним як на роботу, так і на різноманітні заходи.

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