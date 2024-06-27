Стилісти назвали речі, яких не можна носити жінкам за 40: вони старять і спотворюють фігуру

Від яких речей варто відмовитися, якщо вам трохи за сорок: рекомендації стилістів.

Як мати приголомшливий вигляд, якщо ви жінка середніх років? Модні експерти радять спочатку викинути ті речі, які позбавляють вас жіночності та краси. Розповідаємо, яких речей не можна одягати в жодному разі, якщо вам трішки за сорок, і чим краще замінити цей одяг.

Вузькі джинси

Якщо колись вузькі джинси були на піку популярності, то наразі вони зовсім не актуальні. А жінки після сорока у таких штанях мають трохи дивакуватий вигляд. Оскільки вони підкреслюють всі недоліки фігури, спотворюючи загальний образ. Натомість варто вибирати прямі джинси вільного крою, які видовжуватимуть ноги та маскуватимуть всі недоліки талії, роблячи фігуру досконалою.

Одяг з логотипами

На сьогодні такий одяг – це повний несмак та антитренд. Він має дешевий вигляд, адже логотипи відразу видають, що річ низької якості. У 2024 році продовжують панувати тенденції "тихої розкоші", тому речі повинні бути монохромних відтінків із якісної тканини і без дешевої фурнітури.

Сукні з рюшами та воланами

Сукні з воланами та рюшами можна одягати лише дівчаткам, а от зрілим жінкам краще вибирати речі мінімалістичного крою без зайвого декору. Такий одяг підкреслить елегантність та витонченість будь-якої пані. А щоб акцентувати просту сукню, можна одягнути прикраси із золота або срібла чи якісну біжутерію.

Одяг у молодіжному стилі

Такі речі аж ніяк не додаватимуть молодості, навпаки, зістарюватимуть та здешевлюватимуть загальний образ. Жінка за сорок у короткому топі на високих підборах матиме досить кумедний вигляд. Стилісти пропонують вибирати костюми, сукні, штани та блузи прямого крою пастельних кольорів з натуральних тканин.

Капрі та бермуди

Це жахливі речі, які були актуальними на початку нульових. Але деяким жінкам за сорок так подобається цей стиль, що вони охоче купують собі такий одяг. Хоча бермуди та капрі укорочують ноги, роблять талію потворною, а загальний образ – дешевим. Щоб мати елегантний та неймовірний вигляд, краще носити штани до щиколотки. Така річ вигідно підкреслить стрункість ваших ніжок, зробить фігуру стрункою та досконалою.

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