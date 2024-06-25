Стилісти назвали сандалі, які ніколи не вийдуть з моди: обов'язково додайте до свого гардеробу

Влітку так і хочеться приміряти лише яскраві та легкі образи. А тому жоден літній гардероб не обходиться без них — зручних та стильних сандалів. Якщо вам важко підібрати пару, яка буде з вами протягом багатьох років, зверніть увагу на варіанти, що, на думку стилістів, ніколи не вийдуть з моди.

Про розкішні моделі сандалів, які прослужать вам не один рік і завжди будуть мати актуальний вигляд, розповіли в Vogue.

Позачасове літнє взуття пропонує чимало брендів. І не обов'язково витрачати всю свою заробітну плату на дороговартісні моделі. Адже серед тих, які ніколи не вийдуть з моди, є й доступні бренди. Наприклад, легендарні Birkenstock з подвійною пряжкою, які вже не перший рік залишаються одним з найпопулярніших варіантів на літо.

На які ще сандалі варто звернути увагу, якщо ви створюєте актуальний гардероб на роки? Дивіться підбірку.

Низькі підбори і ремінці

Якщо вам хочеться додати до образу нотку елегантності, але ви не вмієте ходити на високих підборах, тоді цей варіант точно для вас. Їх можна з легкістю поєднати з будь-яким літнім одягом. Але обирайте універсальний колір: білий, чорний, коричневий. Такі відтінки пасують до різних образів. Хоча, звичайно, можете додати до гардеробу яскравості з більш цікавими кольорами.

Взуття, яке ніколи не виходить з моди / Фото: Фото з відкритих джерел

"Рибальські" сандалі

Їхні головні переваги полягають в комфорті та надійсності, адже ці моделі ідеально фіксуються на щиколотці. При цьому "рибальські" сандалі чудово поєднуються з літніми сукнями, роблячи будь-який образ більш зухвалим та практичним.

Взуття, які ніколи не виходить з моди / Фото: Фото з відкритих джерел

Масивні в'єтнамки

Ці сандалі можна охарактеризувати двома словами — стильні та зручні. Якщо ви не проти додати своєму літньому образу "родзинки", тоді цей варіант точно для вас. Можна обрати моделі з подвійною підошвою, але якщо для вас на першому місці завжди стоїть комфорт, краще обирати м'якшу поверхню. В таких сандалях не страшна навіть прогулянка в горах.

Взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото: Фото з відкритих джерел

Слайдери

Їх ще називають мюлі або шльопанці. Це надзвичайно легке та зручне взуття, яке точно стане вашим улюбленим варіантом для повсякденних літніх образів. Вони бувають різного стилю, а тому можете підбирати під власні відчуття і бажання.

Взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото: Фото з відкритих джерел

Сандалі з пряжками

Звичайно, найпопулярнішими моделями є Birkenstock. До того ж, вони досить універсальні, адже підійдуть під будь-який літній образ. Але, ви можете підібрати схожі моделі й інших брендів. Головне, щоб вам було зручно і надійно. Якщо ви шукаєте щось з мінімалістичним дизайном, зверніть увагу на моделі однотонною чи матовою фурнітурою.

Взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото: Фото з відкритих джерел

Сандалі з тонкою шнурівкою

Хоча це зовсім не та модель, яку можна швидко взути і зняти, проте жодна інша так сильно не асоціюється з безтурботними літніми днями. Витончені варіанти будуть мати надзвичайний вигляд на ніжці. До того ж, такі сандалі пасують до будь-яких легких образів.

Взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото: Фото з відкритих джерел

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