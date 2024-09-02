Стилісти назвали стрижку, яка на піку популярності цієї осені: зачіска для розкішного образу

Це стрижка "італійка". На сьогодні вона є однією з найпопулярніших варіантів каскадної зачіски. А все тому, що дуже практична і пасує абсолютно всім жінкам. Хоча її нерідко плутають із каскадом, що зрозуміло, бо обидві зачіски мають багаторівневі переходи пасом різної довжини. Однак, між каскадом та "італійкою" існує важлива відмінність. Розповідаємо, у чому переваги стрижки "італійка", які її особливості, чим вона відрізняється від каскаду.

Переваги стрижки: які потреби закриває

Яка трендова стрижка на осінь 2024 / Фото: pixabay.com

Якщо каскад має більш рвані та зухвалі пасма, які створюють ефект деякої недбалості, то "італійка" виділяється плавними контурами, що створюють жіночний та гармонійний образ. Ця стрижка вважається універсальною, так як підходить до будь-якого типу обличчя та структури волосся. Зачіска магічним чином надає ідеальної форми навіть дуже неслухняним локонам.

"Італійка" вирішує одразу кілька завдань, тому стилісти рекомендують робити саме її. Зачіска надає об’єму, добре тримає форму, гарно відростає і має омолоджувальний ефект. До того ж, "італійка" буде ідеальним вибором для тих жінок, які прагнуть бути елегантними, грайливими та розкішними водночас.

Які особливості стрижки "італійка"

Історія цієї стрижки починається ще з 80-х років минулого століття. Вона швидко набула шаленої популярності в усьому світі, тому не сходить з вершин модного олімпу вже пів століття.

Найголовніша особливість "італійки" – вона абсолютно не потребує укладання за рахунок своєрідної техніки стрижки пасом. Тому локони лягають у чітку структуру одразу після миття, набуваючи об’єму та візуальної густоти.

Яка трендова стрижка на осінь 2024 / Фото: pixabay.com

Спереду пасма зачіски мають вигляд шапочки, на маківці волосся значно коротше, ніж на скронях, що створює додатковий об’єм. Кінчики локонів можна робити рваними чи філірувати, як і чубчик, який акцентує зачіску. Шари змінюються плавно та непомітно, що надає волоссю руху під час ходьби.

Яка трендова стрижка на осінь 2024 / Фото: pixabay.com

Бічні пасма стрижки зазвичай філіруються, щоб надати локонам екстраординарного об’єму. Тому власницям тонких та ослаблених локонів стилісти рекомендують саме "італійку". Після сушіння волосся варто лише збити руками – і ви отримаєте максимально природну та грайливу зачіску.

Яка трендова стрижка на осінь 2024 / Фото: pixabay.com

Якщо волосся дуже рідке, експерти не рекомендують вибирати "італійку", оскільки ззаду робиться акцент саме на густому волоссі. Не врятує навіть об’ємна маківка, якщо волосся дуже тонке та рідке. Локонів має бути достатньо, щоб створити візуальний ефект густого та здорового волосся. Ідеальною зачіска буде для власниць кучерявого та хвилястого волосся, вона зробить його слухняним і надасть локонам правильної форми.

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