Стилісти назвали нову омолоджувальну стрижку, яка набирає шаленої популярності у світі

Модні експерти назвали новий тренд у світі стрижок на літній сезон 2024. За словами професіоналів модної індустрії, це буде один з варіантів подовженого каре. Така стрижка дозволить кожній жінці омолодитися, освіжити загальний образ і почуватися неперевершеною. Розповідаємо, як правильно вибрати омолоджувальну зачіску і яка стрижка стане хітом літнього сезону 2024.

Як правильно вибрати омолоджувальну стрижку: поради стилістів

Яка найпопулярніша омолоджувальна стрижка на літо 2024 / Фото: Freepik

Стилісти говорять, що омолоджувальна зачіска повинна закривати кілька проблем – візуально підтягувати овал обличчя, розгладжувати дрібні зморшки й увиразнювати природню красу. Досвідчений перукар легко досягне такого ефекту завдяки легким текстурним пасмам, які додають локонам об’єму і піднімають контур лиця.

Цього сезону всі стилісти рекомендують жінкам 40+ звертати увагу на варіанти каре середньої довжини. Адже такі стрижки підійдуть до будь-якої форми обличчя і структури волосся. Для візуального ефекту молодості можна доповнити стрижку чубчиком, який зробить власницю зачіски більш привабливою.

Вибір омолоджувальної стрижки – це не лише можливість омолодитися, такою зачіскою можна увиразнити свою жіночність і красу. Стрижка на волосся середньої довжини подарує кожній жінці впевненість у собі, а волоссю надасть потрібного об’єму, природної густоти та грайливості.

Яка найпопулярніша омолоджувальна стрижка на літо 2024

Яка найпопулярніша омолоджувальна стрижка на літо 2024 / Фото: pixabay.com

Це міді-боб – один із варіантів стрижки каре. Ця зачіска вже кілька років поспіль не втрачає топових позицій, вона вважається наймоднішою стрижкою у світі. Хоча наразі популярні також стрижки на коротке волосся – піксі, біксі, гарсон, але жодна з них не робить жінку по-справжньому приголомшливою, як міді-боб. Ця зачіска буде ідеальним вибором як для тих, хто хоче перейти на більш короткі варіанти, так і для тих, хто хоче відростити волосся.

Основною характеристикою міді-боба є те, що стрижка не має каскадних переходів. Волосся у такій багатошаровій зачісці покриває шию і видовжується вперед, ледь торкаючись плечей. Головна особливість – рівний зріз локонів, втім, це не обов’язково. Деякі варіанти міді-боба мають різницю у довжині пасом, що надає волоссю легкості й додаткового об’єму.

Як укладати стрижку міді-боб

Яка найпопулярніша омолоджувальна стрижка на літо 2024 / Фото: pixabay.com

Така стрижка не потребує особливих зусиль щодо догляду та укладання. За рахунок своєї багатошаровості і текстурних пасом, вона після миття сама укладається у правильну форму. Якщо ви власниця хвилястого волосся, тоді можна користуватися легким кремом для формування грайливих локонів.

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