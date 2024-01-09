Стилісти не радять їх робити: які зачіски підкреслюють ознаки старіння після 50 років

Те, що має гарний вигляд на 20-річних дівчатах, а їм найчастіше личить будь-яка зачіска та стрижка, не завжди підходить жінкам за 50. Багато хто з них роками робить звичну зачіску, фарбується у той самий колір волосся, не замислюючись, що неправильно підібрана зачіска може робити жінку на вигляд старшою, додаючи їй років.

Стилісти розповіли, від чого краще відмовитись жінкам після 50 років

Пишні короткі стрижки

Коротке волосся зараз в моді, але будьте обережними, попереджають стилісти. Якщо у вас дуже густе волосся з певними короткими стрижками ви будете мати старший вигляд. До них належать «боби однієї довжини; надзвичайно пишні, круглі стрижки; а також різкі підрізи або піксі»

Але це не означає, що вам потрібно боятися просити свого перукаря зробити коротку стрижку, «Просто переконайтеся, щоб вона добре поєднується з формою вашого обличчя, текстурою волосся і, що важливіше, стилем, який вам більше подобається».

"Неправильний чубчик"

За неправильного підходу з густим та рівним чубчиком, так само як з рідким та коротким, ви можете отримати не той ефект, на який очікували. Жінкам елегантного віку, на думку стилістки, краще уникати рівних, густих чубчиків, особливо якщо волосся в'ється або пухнасте. Такий чубчик лише "обтяжить обличчя".

Це ж правило стосується рідких і коротких чубчиків. Вони, на думку експертки, зістарюють, тому що "підкреслюють відсутність об'єму на тонкому волоссі".

Але це не означає, що чубчик не можна робити взагалі. Потрібно підібрати оптимальний чубчик, який буде відповідати природній структурі волосся та способу життя. На думку стилістів, найкраще почати "із чубчика середньої довжини у стилі "шторка".

Зачіска з начісуванням

Будь-яке начісування зробить вас на вигляд старшою. "Вам не потрібно начісувати чубчик або верхню частину волосся, як це робили багато років тому, - просто використовуйте деякі продукти та інструменти для волосся, які допоможуть вам отримати грайливий об'єм за лічені хвилини", - вважають стилісти.

Занадто темне і занадто світле волосся

Щоб мати молодший вигляд, потрібно звертати увагу не лише на стрижку та укладку, а й на колір волосся.

Жінкам після 50 років краще не фарбуватися у занадто темні відтінки. Чорний або темно-коричневий колір волосся буде створювати "різкі контрасти, які привертають увагу до дрібних зморшків, пігментних плям та нерівномірності текстури".

Потрібно подумати та тим, хто звик фарбуватися у світлий колір. "Уникайте сильно висвітлених або знебарвлених кольорів, які не підходять для вашого тону шкіри". Стилісти рекомендують з віком відмовитись від занадто світлих тонів та освітлювати волосся на один-два тони, що "пом'якшує зовнішність, краще підкреслює риси обличчя і загалом має більш привабливий вигляд".

Довге пошкоджене волосся

Будь-яка зачіска на пошкодженому волоссі не надасть жінці молодості та може зіпсувати будь-який образ.

"Навіть якщо ви обираєте повністю сиве або біле волосся, важливо підтримувати корені й кінці в тонусі та зволожувати їх. Локони в поганому стані, пошкоджені, схильні до пушіння, з невдалою стрижкою або кольором волосся старять ваш образ, незалежно від того, наскільки ви молоді або зрілі”.

Щоб зберегти молодість, щоб мати молодший вигляд, жінці потрібно постійно дбати про своє волосся - "живити та доглядати за шкірою голови та структурою волосся".

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