"Смішні" моделі спідниць для жінок після 50 років: краще їх не носити

Сьогодні існує велика кількість моделей спідниць, за допомогою яких жінки можуть створювати найрізноманітніші образи. Однак потрібно врахувати, що не кожен фасон підійдуть за віком та параметрами фігури.

Безперечно, завдяки сучасній моді рамки можливостей жінок значно розширилися. Нині вже немає надто строгих правил, які диктують, що можна і чого не можна носити. Проте існують деякі фасони, які виглядатимуть безглуздо і навіть смішно на жінках за 50 років.

Мініспідниця в 50 років

Мініспідниця в 50 років / Фото: Фото з відкритих джерел

Навіть після 50 років багато жінок зберігають струнку фігуру, але навіть володаркам довгих і красивих ніг краще відмовитися від мініспідниць. Доросла дама виглядає в такій моделі смішно і по-дитячому. Краще замінити мініспідниці варіантом нижче коліна.

Багатошарова пачка

Багатошарова пачка / Фото: Фото з відкритих джерел

Насамперед, варто зазначити, що цей фасон вже вийшов з моди. Але в будь-якому разі він не підходить для віку 50+. Досить складно уявити елегантний та серйозний образ літньої дами, в який би вписалася ця спідниця. Вийнятком може стати хіба що бал-маскарад. Замініть багатошарову пачку жіночною трапецією з легкої тканини.

Спідниця-сонце з неопрену

Спідниця-сонце з неопрену / Фото: facebook.com

Хоча ця модель вже не особливо популярна, але її все ще можна зустріти в продажу. Модель більше підходить школяркам, аніж жінкам елегантного віку. Навряд чи зрілій дамі захочеться виглядати як школярці. Додатково такий фасон лише підкреслює вік і додає лишніх п'ять-шість років. Краще замінити спідницю-сонце з неопрену на модель А-силуету середньої довжини.

Анімалістичні принти

Анімалістичні принти / Фото: Фото з відкритих джерел

Анімалістичні принти — це завжди ризиковано. Адже, щоб створити дійсно гармонійний образ з такою спідницею, потрібно бути на 100% впевненою в ідеально підібраних предметах. Якщо у вас виникли щонайменші сумніви, краще не носити анімалістичний принт. Подобаються такі спідниці? Тоді замініть фасон на більш строгий та прямий.

Спідниця-бочка

Спідниця-бочка / Фото: Фото з відкритих джерел

Цей фасон спідниці взагалі мало кому підходить, адже він візуально розширює стегна, робить фігуру схожою на справжню бочку. Замініть таку модель на будь-яку спідницю з прямим силуетом і ваш образ буде виглядати більш елегантним.

З високими розрізами

Спідниці з високим розрізом / Фото: Фото з відкритих джерел

Після 50 років стилісти не рекомендують одягати надто відвертий одяг. Це правило стосується і фасонів спідниць з надто високим розрізом. Тим більше, що в звичайному житті такі моделі носити дуже незручно. Краще обирайте спідниці міді довжини з розрізом не вище лінії коліна.

Спідниці, які облягають тіло

Спідниці, які облягають фігуру / Фото: Фото з відкритих джерел

Спідниці з будь-якої тканини, що щільно облягають тіло, не можна назвати найкращим вибором для жінок елегантного віку. Такі моделі здатні підкреслити всі недоліки фігури. Якщо ви все ж хочете одягнути таку модель, краще обирати модель з досить щільної тканини і на підкладці.

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