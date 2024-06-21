Стилісти розповіли, як модно носити сорочку в червні: чотири цікаві способи

Червень — це саме той час, коли можна виявити надзвичайну креативність та носити сміливі образи. Пропонуємо вам чотири варіанти з жіночою сорочкою, які будуть мати модний вигляд.

Ультракороткі шорти з довгою сорочкою

Плюс довгої сорочки в тому, що її можна сміливо носити не лише з джинсами та спідницями, але і як самостійний елемент гардеробу, наче коротку сукню. А якщо до такого сміливого кроку ви ще не готові, тоді одягайте під сорочку ультракороткі шорти. Сорочка надасть вашому образу додаткової легкості, а завдяки шортам ви отримаєте комфорт та впевненість у собі. Такий літній образ можна доповнити плетеною сумкою і капелюхом.

Спортивні штани і сорочка

Сьогодні це один з найпопулярніших трендів — поєднувати класику зі спортивним стилем. Багато жінок обирає носити спортивні джерсі з жіночними спідницями. Але, якщо ви вже готові до нових кроків, пропонуємо вам поєднати улюблені зручні спортивні штани і класичну сорочку. Доповніть образ кедами. Контраст зробить ваш вигляд незвичайним, але при цьому вам буде максимально зручно.

Ніжне бра і кілька розстебнутих ґудзиків сорочки

Якщо ви не проти вогненних поєднань і мрієте залишатися в центрі уваги, тоді такий сміливий образ точно для вас. Він буде мати надзвичайно пікантний вигляд. Але не варто розстебати надто багато ґудзиків, щоб не перетнути грань. Також додайте аксесуарів. Ідеально доповнить такий образ довге кольє.

Прямі джинси з сорочкою

Ну і, звичайно, не слід забувати про класику, яка ніколи не вийде з моди. Не дивно, що зірки та інфлюенсери так полюбляють цей аутфіт. Він — втілення хорошого смаку та елегантності. Завдяки прямим джинсам ви підкреслете всі переваги своєї фігури, але не забудьте додати ремінь, щоб зробити особливий акцент на талії. Такий образ підійде як для прогулянки містом, так і для ділової зустрічі. Не забудьте завершити його мінімалістичними прикрасами.

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