Стильна стрижка для жінок будь-якого віку: підкреслює красу, завжди тримає правильну форму

Зачіска пасує до будь-якого типу обличчя та структури волосся, зовсім не потребує укладання і надає локонам додаткового об’єму.

Якщо ви ще не знайшли своєї ідеальної стрижки, то стилісти рекомендують звернути увагу на кілька варіантів каскаду з об’ємною верхівкою. Це багатошарова зачіска з пасмами різної довжини, яка добре тримає форму, надає локонам об’єму і коригує овал обличчя. Стрижка пасує абсолютно всім жінкам: як молодим дівчатам, так і зрілим пані. Вона входить до списку омолоджувальних, тому для тих, хто хоче освіжити свій образ, зачіска стане ідеальним варіантом.

Каскад з об’ємною верхівкою на коротке волосся

Які ідеальні стрижки для жінок будь-якого віку. / Фото: pixabay.com

Така стрижка додає образу динамічної грайливості, тому короткий каскад буде вдалим варіантом для жінок за 50. Пасма у зачісці за рахунок градуювання надають тонкому пошкодженому волоссю додаткового об’єму і візуальної густоти.

Каскад не потребує укладання, волосся одразу після миття лягає у правильну форму. Можна зробити більш кардинальне укорочення маківки, тоді ви матимете легкий та стильний вигляд водночас.

Каскад з об’ємною верхівкою на кучеряве чи хвилясте волосся

Які ідеальні стрижки для жінок будь-якого віку. / Фото: pixabay.com

Власницям таких локонів іноді буває досить складно утихомирити свою шевелюру. Тому каскад стане ідеальним варіантом, щоб надати кучерявому волоссю правильної форми. Така зачіска коригує овал обличчя, її можна робити жінкам, які мають круглу чи квадратну форму лиця. Об’ємна верхівка і плавні сходинки навколо обличчя прибиратимуть непотрібний об’єм у зоні підборіддя.

Асиметричний каскад з об’ємною маківкою

Які ідеальні стрижки для жінок будь-якого віку. / Фото: pixabay.com

Якщо ви бажаєте кардинально змінити свій стиль та довжину волосся, тоді варто вибирати асиметричний каскад. З такою стрижкою ви почуватиметеся впевненою у собі та водночас розкішною.

Стрижку можна робити як на коротке волосся, так і на локони середньої довжини. За рахунок асиметричного чубчика можна замаскувати недоліки на шкірі обличчя й увиразнити свою красу. До того ж, косий чубчик допоможе скоригувати овал, зробити вилиці більш витонченими, а лице витягнутим. Це ідеальний варіант зачіски для жінок з квадратною формою лиця.

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