Стильна заміна пуховику: 6 варіантів зимового одягу, який буде шалено популярний 2024 року

Є декілька модних альтернатив, аби замінити теплий пуховик, до того ж, цей одяг вишуканий, прекрасно зігріває і не дорогий.

Так, пуховик – це незамінна річ зимою, бо він теплий, зручний та універсальний. Але кожній жінці хочеться не лише тепла від верхнього одягу, а й стильних варіантів для своїх аутфітів. Розповідаємо, які альтернативні і водночас стильні моделі будуть на піку популярності у 2024 році.

Класичне довге пальто прямого крою

Чим замінити пуховик / Фото: Freepik

Це універсальна елегантна і розкішна річ, яка є у кожної модниці світу. Без чорного чи коричневого пальта довжини максі не обходиться жоден модний показ іменитих дизайнерів. Воно багато років тримається на піку трендів і не збирається здавати свої позиції у 2024 році. А ще пряме класичне пальто дуже тепле та універсальне, бо підходить під будь-який образ – повсякденний, діловий або вечірній.

Куртка-бомбер

Чим замінити пуховик / Фото: Freepik

Ці куртки останнім часом дуже популярні в усьому світі, оскільки їх можна комбінувати з будь-яким одягом. Вони ідеально виглядають як на пишній, так і на тендітній фігурі. До того ж, така куртка дуже тепла, затишна і досить зручна. А так як вона на піку популярності вже не один рік, то її сміливо можна вибрати для свого зимового гардеробу на кілька сезонів поспіль.

Пальто Teddy

Чим замінити пуховик / Фото: Freepik

Це, напевно, найпопулярніша модель верхнього одягу зимового сезону 2023-2024. Таке пальто стане вашим улюбленим, оскільки м’якеньке на дотик, чудово зігріває і має стильний вигляд. Під нього можна взувати все: лофери, уггі, кросівки, грубі черевики, ботильйони та високі чоботи.

Афганське пальто

Чим замінити пуховик / Фото: pixabay.com

Така модель стала популярною у 2023 році і не збирається покидати модних вершин ще довго. Афганське пальто має розкішний вигляд за рахунок довгого хутра на комірі, рукавах та внизу. Всі модниці, яким до вподоби автентичні моделі одягу, не прогадають, якщо матимуть у своєму гардеробі таку вишукану колоритну річ.

Шуба з екохутра

Чим замінити пуховик / Фото: Freepik

Екошуба є трендом стилю вишуканого мінімалізму, яка вже кілька років поспіль займає лідируючі позиції. У кожної модниці світу напевно є така модель одягу. Цей варіант стильний, практичний і бюджетний, тому набув шаленої популярності. До того ж, екошуба дуже тепла та зручна, має шикарний вигляд і порівняно недорога.

Дублянка

Чим замінити пуховик / Фото: Freepik

Моделі авіатори зараз просто шалено популярні, і такий тренд впевнено протримається ще кілька наступних років. Ці дублянки зазвичай виготовляються із екошкіри класу люкс, а зігрівають не гірше за натуральних. Такий верхній одяг можна комбінувати з чим завгодно, ви завжди матимете стильний та неперевершений вигляд.

Читайте також:

З чим носити ботильйони, щоб фігура стала візуально стрункою: 4 стильні варіанти

Головні антитренди в одязі 2024 року: про ці речі варто забути та чим їх краще замінити

Цей одяг старить жінок 40+: п'ять зимових речей, яких варто позбутися і чим їх замінити