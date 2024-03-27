Стильні стрижки для жінок після 45: не потребують укладання, роблять волосся візуально густішим

Весна – це ідеальний час для зміни свого образу. І якщо ви ще не встигли вибрати зачіску, то стилісти пропонують цієї весни зупинити свій вибір на будь-якому з п’яти варіантів. Ці стрижки можуть кардинально змінити стиль, омолодити й увиразнити природну красу. До того ж, такі зачіски вважаються найпопулярнішими у світі, тому ви завжди матимете стильний вигляд, якщо виберете одну з них.

Піксі з текстурованими пасмами

Які стрижки найкращі для жінок 45+ / Фото: Freepik

Така стрижка створює динамічний образ, маскує вікові зміни на обличчі і надає локонам густоти. Текстуровані пасма лягають у правильну форму, створюючи природній рух та об’єм. Волосся у цій стрижці зовсім не потребує укладання, достатньо просто скуйовдити його руками – і ваш стильний аутфіт готовий.

Асиметричний боб

Які стрижки найкращі для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Такий варіант буде ідеальним для тих жінок, які бажають кардинально змінити свій стиль. Це трендова зачіска, яка одночасно закриває кілька проблем – увиразнює вилиці, омолоджує, робить волосся візуально густим і здоровим. Асиметричний боб універсальний, адже підходить для всіх типів обличчя і волосся будь-якої структури.

Коротка стрижка з чубчиком

Які стрижки найкращі для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Тут може бути безліч варіантів, головний акцент – це чубчик. Він може бути будь-якої довжини й форми. Чубчик чудово замаскує всі недоліки шкіри, прибере зайвий об’єм з нижньої частини обличчя й увиразнить красу ваших очей. Стилісти рекомендують всім жінкам 45+ робити короткі стрижки з косим чубчиком, така зачіска надає образу абсолютно нового значення.

Каре з об'ємною верхньою частиною

Які стрижки найкращі для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Це еталонна класична стрижка, яка надає образу елегантності та невимовної розкоші. Якщо у вас тонке волосся без об’єму, тоді для ваших локонів це просто порятунок. Стрижка не потребує особливого догляду, пасма гарно лягають у такій зачісці, а образ набуває неперевершеної досконалості.

Градуйована піксі з довгими чубчиком

Які стрижки найкращі для жінок 45+ / Фото: pixabay.com

Сьогодні піксі – це топова стрижка, яка є найпопулярнішою у всьому світі. Що не дивно, бо вона стоїть першою у списку омолоджуючих. За допомогою градуювання створюється додатковий об’єм і грайливість, що стане ключовим у вашому новому образі. Така стрижка підійде для сміливих та впевнених жінок, які не бояться після сорока років кардинально змінити свій стиль і своє життя.

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