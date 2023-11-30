Стильний зимовий манікюр на короткі нігті: які кольори будуть на піку популярності 2024 року

Коли як не напередодні свят оновлювати свій манікюр. Актуальна тенденція цієї зими для коротких нігтів – це мінімалістичний манікюр прямокутної форми з охайними закругленими кінчиками. Розповідаємо, які стильні варіанти манікюру на короткі нігті будуть на піку популярності зимового сезону 2023-2024.

Оливковий манікюр

Модний зимовий манікюр на короткі нігті / Фото: pixabay.com

Безперечний хіт, який тримається на піку популярності ще з літа 2023, і в 2024 не збирається здавати свої позиції. Такий спокійний відтінок буде доречним як для повсякдення, так і для затишних святкових різдвяних вечорів.

Нюдовий манікюр

Модний зимовий манікюр на короткі нігті / Фото: pixabay.com

Цей тренд ніколи не вийде з моди, і цьогорічна зима не стане винятком. Щоб манікюр пасував максимально, зверніть увагу на напівпрозоре покриття, яке повністю відповідатиме тону вашої шкіри. Такі нігтики матимуть дорогий та доглянутий вигляд. А щоб манікюр був святковим, можна додати трохи сяйва за допомогою гліттера. Також доповнити нюдовий манікюр можна декоративними лініями золотистого кольору.

Молочний манікюр

Модний зимовий манікюр на короткі нігті / Фото: pixabay.com

Такий манікюр буде вдалим вибором для новорічних свят. Оскільки його можна доповнити декоративними елементами, не перевантажуючи загальний дорогий мінімалізм. Це можуть бути сніжинки, зірочки або сніговики. Варто пам’ятати, чим коротші у вас нігтики, тим менше повинно бути декоративних елементів у манікюрі.

Бордовий манікюр

Модний зимовий манікюр на короткі нігті / Фото: pixabay.com

Бордовий колір у 2024 році буде на піку популярності. Дизайнери представили свої колекції, у яких цей глибокий колір зайняв лідируючі позиції. Тому без нього не обійшлося в нігтьовій індустрії краси. На сьогодні глибокі винні відтінки можна побачити на нігтях багатьох світових знаменитостей.

Блакитний манікюр

Модний зимовий манікюр на короткі нігті / Фото: pixabay.com

Блакитний колір напевно ніколи не вийде з моди, особливо взимку. Тим паче, палітра відтінків настільки різноманітна, що навіть найвибагливіші модниці знайдуть свій блакитний колір. Можна вибирати від ніжного пастельного відтінку до глибокого і насиченого. А гліттер додасть святкового сяйва, тому такий манікюр ідеально підійде для святкування Нового року.

Мікрофренч або мінімалістичний французький манікюр

Модний зимовий манікюр на короткі нігті / Фото: pixabay.com

Здається, що френч ніколи не вийде з моди, адже виглядає на нігтиках кожної модниці дорого та вишукано водночас. Від звичайного французького манікюру мікрофренч відрізняється більш тоненькою смужечкою на кінчиках нігтів. Для зимового манікюру ідеально підійде смужечка зі сріблястого, золотого чи темного лаку.

Манікюр хром

Модний зимовий манікюр на короткі нігті / Фото: pixabay.com

Такий вид манікюру з легким перламутровим блиском твердо стоїть на лідируючих позиціях і сходити з п’єдесталу не буде ще довго. В якості основи найкраще вибирати актуальні відтінки коричневого кольору – латте або шоколаду. Взагалі шоколадний колір на піку популярності ще з осені 2023 і покидати модний олімп у 2024 році не збирається.

Модний зимовий манікюр на короткі нігті / Фото: pixabay.com

Манікюр з фольгою, стразами та перлами

Модний зимовий манікюр на короткі нігті / Фото: pixabay.com

Окремо варто відзначити хіт зимового сезону 2023-2024 – манікюр з фольгою. Золотава фольга на нігтях створює візуальний ефект благородної позолоти, яка ніби обсипається. Для такого манікюру підійде як нюдова основа, так і контрастна.

Також варто цієї зими 2023-2024 звернути увагу на об’ємні хромові декоративні елементи для нігтів. Ідеальним для святкового манікюру стане доповнення у вигляді перлів чи стразів.

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