Французька розкіш: 6 елегантних базових речей парижанок, які мають бути в гардеробі кожної жінки

Такі базові речі повинні бути у кожної жінки, яка хоче виглядати вишукано та розкішно.

Париж вважається світовою столицею моди, і не дарма. Бо саме парижанки є одними із законодавиць модних трендів і уособлюють саму елегантність. Оскільки вони завжди вишукані і стильні, незважаючи на свій вік чи статус. На них не побачиш спортивного одягу, бо вони полюбляють класичний шик і досконалість. Розповідаємо про 6 базових речей у гардеробі, які повинна мати кожна жінка, щоб бути такою ж стильною, як парижанки, з посиланням на видання Who What Wear.

Шовкова спідниця

Що носять парижанки / Фото: pixabay.com

Вже не один сезон поспіль така спідниця залишається в трендах, тому паризькі пані не оминули її своєю увагою. Одним із найкращих варіантів буде подовжена модель. Такі спідниці вигідно комбінуються із блузами, сорочками, блейзерами та светрами крупної в’язки. Вона матиме шикарний вигляд як улітку, так і зимою, тому можна брати на озброєння такий вибір паризьких жінок.

Піджак

Що носять парижанки / Фото: pixabay.com

Класичний, подовжений, клубний, оверсайз – варіантів може бути велика кількість. Це незмінна базова річ будь-якої французької жінки. Піджак чудово поєднуватиметься як із класичним одягом, так і новомодними речами у стилі оверсайз. Наразі в трендах піджаки вільного крою монохромних відтінків у стилі «тиха розкіш». Тому, усім жінкам, які бажають бути вишуканими і розкішними водночас, варто придбати таку річ.

Біла футболка

Що носять парижанки / Фото: pixabay.com

Це базова річ, яка напевно є у кожної жінки в гардеробі. Але француженки одягають їх під класичні брюки і піджаки, що робить образ вишуканим та грайливим.

Блакитна сорочка

Що носять парижанки / Фото: pixabay.com

Блакитна сорочка цьогоріч витіснила з модного олімпу білу, тому парижанки надають перевагу саме такій моделі. Її можна вдягати на прогулянку, на роботу, на побачення чи на ділову зустріч. У поєднанні із чоловічим стилем вона взагалі буде бездоганною.

Джинси

Що носять парижанки / Фото: pixabay.com

Француженки просто обожнюють кльош і прямі широкі джинси. Такі брюки досить стримані та елегантні, до них часто взувають чоботи на підборах або черевики на платформі.

Тренч

Що носять парижанки / Фото: pixabay.com

Саме французи ввели в тренди стильні та водночас прості тренчі. Цей одяг вдало комбінується з будь-якими іншими базовими речами, незалежно від кольору. Тренч стане незамінним помічником для створення ідеально вишуканого і стильного аутфіту.

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